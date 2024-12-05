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中科二期 下季交地
中科二期園區擴建案進入最後土地取得階段，中科管理局昨（5）日表示，正與最大地主興農集團就保障高爾夫球證權益納入條文做最後協商，預計年底前可以完成簽約，明年第1季交地給台積電（2330）建廠的時程不變。
中科二期園區開發面積89公頃，其中興農集團所屬興農高爾夫球場占67公頃，比例約達76.8%，為最大地主。中科管理局指出，目前已陸續與土地及地上物所有權人簽訂協議價購契約，同意協議價購土地面積比例已達95.36%，近期仍有地主表達協議價購簽約意願。
據了解，台中市政府公告徵收將於12月13日期滿，換言之，12月14日起將針對不同意協議價購的土地，採取強制徵收。
而有關與最大地主興農集團的協議價購部分，目前進度順利，中科管理局副局長許正宗說，將把保障球證權益納入條文作最後協商，預計12月底前可完成簽約。
另外，昨日有部分地主出面抗議，表達不同意政府以低於市價行情價格被徵收土地。
許正宗對此回應，中科管理局已盡最大努力保障地主權益，也相信所委託的估價師專業。
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