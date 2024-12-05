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台積美國廠將生產輝達AI晶片
路透報導，知情人士透露，台積電（2330）和輝達（NVIDIA）正討論在台積電的美國亞利桑那州新廠，生產輝達下一代的Blackwell人工智慧（AI）晶片，但由於該廠沒有CoWoS設備，因此生產後的晶片仍須送回台灣封裝。
知情人士說，台積電已經為明年初投產預作準備。若雙方敲定協議，將是台積電亞利桑那州廠再次贏得新客戶。台積電亞利桑那州工廠預定明年量產，知情人士表示，該廠的現有客戶包括蘋果和超微（AMD）。
然而，儘管台積電打算在亞利桑那州晶圓廠，進行Blackwell晶片的前端生產，產品仍須送回台灣封裝。知情人士說，該廠不具Blackwell晶片所需的CoWoS封裝產能。台積電的CoWoS產能全部位在台灣。
目前為止，Blackwell晶片都在台灣生產。生成式AI與加速運算相關業者對Blackwell晶片的需求熱絡，該晶片在執行聊天機器人回答問題的任務時，速度快了30倍。
台積電正投資上百億美元，在亞利桑那州鳳凰城興建三座設施，並已贏得美國政府的大量補貼。
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