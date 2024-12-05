昔為導航機霸主 神達數位Mio要靠行車記錄器重返王位

昔日曾為全球前三大、台灣第一名導航機品牌，卻被Google地圖免費服務搶走一盤生意，知名品牌Mio要如何靠行車紀錄器搶回台灣第一的江湖地位？

神達投控（3706）集團旗下神達數位4日舉行新品發表會，一口氣發表多款產品，包括具備三顆鏡頭及1500尼特高亮度的MiVueR888W3後視鏡行車記錄器，以及Mio第一款2K安全帽前後雙鏡頭行車記錄器。

神達數位總經理張樂群表示，這是疫情發生以來Mio首度舉行新品發表會，每一年Mio雖都會推出年度新品，並以提供三年保固及車規工廠製造等承諾，而今年決舉辦大型發表會，主要是推出許多規格領先的產品，且宣告要加強資源進軍機車市場。

Mio創立22年，過去曾在車用導航機市場稱霸江山，除台灣市占率第一大，更是全球前三大品牌，在歐亞有高知名度，不過隨Google的地圖服務免費推出，導航效果也有一定水準下，加上各車廠也陸續將行車資訊系統整合導航功能，讓導航專用機市場萎縮，2024年初Mio更新最後一次圖資後，也退出車用導航產品線，專注行車紀錄器新戰場。

Mio在2016年開始推出行車記錄器，由於亞洲市場對行車記錄有高需求，很快就在車用行車記錄器的市場取得高市占，其中台灣含零售品牌及汽車原廠合作的售前市場在內，Mio品牌在車用行車記錄器市場占有率高達5~6成，穩居第一大，張樂群說，歐洲重視隱私，對行車記錄器不太愛用，僅中歐市場需求比較好，故亞洲市場是該產品重心。

挾車用市場高知名度，Mio現正集結資源重兵專注機車市場，Mio主管表示，機車記錄器市場品牌雜而多，目前尚未有任何寡占品牌，且很多是中國大陸白牌，Mio期望以三年保固服務及品牌形象，搭配軟體能力：測速照相提醒及AI路線記錄及分享功能，建立跟其他對手的差異化，尤其針對自行車友還提供路線記錄及上傳車友社群APP的功能，增加互動性。

Mio是台灣少數的消費性電子品牌，張樂群表示，台灣市場約80多萬輛新售出機車，過去神達放較多資源在汽車，未來在機車也會提高投資，為營運成長帶來新動能，而神數過去在日本市場不太推Mio品牌，主要跟Tier 1供應鏈合作交貨到日本車廠，不過由於市場接受度高，在日本策略伙伴鼓勵下，也全線產品登日。

在台灣，由於機車行車記錄器市場的通路跟四輪車用不同，Mio主管表示，2025年將努力拓展機車專業通路伙伴，期望透過廣大地推部隊，積極幫忙推薦機車用戶購買，藉此追趕布局更早的品牌。由於台灣機車門店就數千家，會先朝中大型連鎖機車行合作起。

張樂群表示，今年車市沒有很好，但在新品陸續推出下，2025年有信心業績可期待，除消費市場外，商用市場如車隊管理也是好商機，過去車隊重視效能管理，比方監看開車路徑控管油耗，現在更進化成影像式行車記錄器，除ADAS功能外，還可監控駕駛是否分心或打瞌睡。

張樂群表示，神達數位會出售車隊管理系統給車隊服務商，由對方去做終端客戶的服務，該市場就不侷限亞洲，歐美跟日本市場都會推動，目前客戶包含美國電信商及大型車隊管理業者，也因此是2025年成長性最樂觀的產品類別。