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佳世達楊宏培：明年是醫療事業高速成長的一年 持續衝刺海外市場布局

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

佳世達集團醫療事業群總經理楊宏培5日表示，AI智慧醫療應用勢不可擋，軟硬體整合AI新功能，猶如醫師擁有經驗豐富的「副駕駛」，集團未來將在醫療領域逐步導入AI智慧應用，期盼遍地開花，明年將是醫療事業高速成長的一年，並將持續衝刺海外市場布局。

楊宏培指出，目前明基佳世達的醫療艦隊共有20家，事業平均毛利率都在30%以上，也使醫療事業群成為集團四大事業群中毛利最高者；目前醫療占整體集團營收比重約12%至13%。

楊宏培認為，明年醫療事業中，藥局與醫材將扮演兩大成長動能，並會持續進行藥局整併，以創造經濟規模與採購量。

海外市場布局方面，楊宏培表示，中國大陸是營收占比最大的海外市場，其次為東南亞，海外醫療事業以醫材為主，藥局則是在台灣。

明基佳世達集團此次參展共集結24家關係企業，聚焦AI醫療科技並展示四大領域與14項主題展區，包括智慧精準手術室、AI智慧醫院、智慧醫療影像、AI牙科、醫療管理、精準醫療、全方位防護健康、醫療耗材、血液透析、健康醫美、健康生活、丁丁智慧藥局、AI健康管理和聽力睡眠照護中心。

AI 佳世達 明基

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