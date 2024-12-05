鴻海出清處分Vizio持股 獲利約8.75億元
鴻海（2317）5日晚間公告，出清處分Vizio持股，已實現利益2,693.48萬美元（約新台幣8.75億元），處分目的是實現投資利益。
鴻海是代子公司Foxconn Assembly Holding Corporation公告處分Vizio, Inc股份，交易數量是440.91萬股，每單位交易價格為11.5美元，交易總金額為5,070.49萬美元，依取得成本計算，已實現利益2,693.48萬美元，已列入本年度未配盈餘。
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