鴻海將跨入護理機器人 解決護士人力不足窘境
鴻海（2317）B事業群暨數位健康總經理姜志雄5日表示，正在布局「護理機器人」，希望可以整合AI技術，幫助護理師解決重複性問題，該公司扮演著橋梁角色，真正的價值是利用科技解決醫護人員的困難，達到事半功倍的效果。
他強調，「護理機器人」正是鴻海董事長劉揚偉的重要布局，目的是希望幫護理師解決重複性問題，鴻海也需要協助解決這個場域的困境，但一切尚在規畫當中，細節還無法對外透露太多。
「台灣醫療科技展」今天開展，鴻海與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）也同步舉行重磅研討會，主題為「生命科學之主權式AI」（Life Science of Autonomous AI），並成為矚目焦點。此次研討會匯聚產、官、學、醫療、慈善等多領域領袖，共同分享跨界創新與整合實踐成果，推動台灣醫療科學與數據科學的深度融合。
另外，鴻海在數位健康領域的軟硬整合產品再傳捷報，旗下CoDoctor系列產品，包括CoDoctor Pro智合醫多功能檢測儀專業版、CoDoctor Home智合醫多功能檢測儀居家版，以及CoDoctor Eye手持式智慧影像擷取儀與影像管理平台，三大產品均成功取得衛生福利部食藥署（TFDA）醫療器材上市許可。
同時，三大產品已經實際運用在多元場域，包括眼底影像判讀、單導心電判讀、胸腔肺癌早期診斷、攝護腺腫瘤位置偵測、子宮肌瘤自動偵測等，可將資料蒐集傳回醫院端、健保署，第一步就可先達到初步分級醫療的管理，實現更智慧化、更精準化、更人性化的健康管理服務。
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