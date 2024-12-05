威盛攜手馬偕紀念醫院 共同推出智慧病房解決方案

威盛今日在2024台灣醫療科技展首日，與馬偕紀念醫院共同發表智慧病房解決方案，展現數位轉型醫療照護新里程碑。該解決方案將於展覽期間在馬偕醫院展位（南港展覽館一館）進行每日展示與專業解說。

因應醫護人力短缺的挑戰，馬偕紀念醫院醫務管理部主任蔡維德醫師表示：「現代醫院面臨照護需求增加但人力有限的困境，必須藉助科技創新來提升醫護效率。」在與威盛電子長期合作的基礎上，雙方攜手開發此套智慧病房解決方案，致力改善醫護工作流程，同時提升病人照護品質。

威盛表示，本次發表的智慧病房解決方案整合三大核心系統：電子紙床頭卡、電子紙門房卡及觸控式電子白板。

威盛強調，此整合性系統不僅提供即時、清晰的病人資訊顯示，更能大幅降低人工作業錯誤，提升資訊準確度。觸控式電子白板更為醫護團隊提供直覺的操作介面，實現即時記錄與跨團隊協作。

威盛電子智能產品事業部總經理吳億盼指出，「本方案的核心理念是打造一個兼顧醫護效率與病人體驗的智慧醫療環境。在醫護人力緊缺的時代，我們期待透過科技創新，為醫護人員減輕負擔，同時為病人提供更優質的照護服務。」