市調機構報告 折疊手機市場目前陷入停滯

根據DSCC最新發布的《折疊式與滑蓋式顯示器市場報告》顯示，折疊式智慧型手機市場目前已進入停滯。在2019至2023年間，每年至少40%的增長後，DSCC（A Counterpoint Research Company）現預測2024年折疊式智慧型手機顯示面板市場僅成長5%，2025年則將下降4%，需求停滯在約2,200萬片面板。

2024年第3季折疊式智慧型手機顯示面板採購量年減38%，且預計未來五季中將有四季持續下滑。造成這一趨勢的原因包括三星主導地位面臨挑戰、 華為表現不及預期、缺乏第三大競爭者。

Counterpoint Research指出，作為市場領導者，三星的Galaxy Z Flip 6折疊手機和其他舊款機型的採用度低於預期。2024年Z Flip 6的面板出貨量預計比2023年的Z Flip 5低超過10%。目前需求高度集中於韓國和歐洲，難以在美國和中國大陸市場取得突破。

由於Z Flip 6仍是2024年最受歡迎的折疊式手機，其表現直接影響整體市場。儘管Z Fold 6在2024年的表現較2023年增長中個位數百分比，但三星總體折疊式面板採購量預計將下降逾20%，達到自2021年以來的最低水平。2024年，三星仍將以40%的市占保持領導地位，但相較2023年的52%有所下滑，且在2024年第3季，其市占為51%。

另外2024年下半年，華為的面板採購量也不如預期，其市占從第2季的30%下跌至第3季的13%。主因為Mate X6和Pocket 3的推出時間較上一代機型延緩，導致面板出貨延後。此外，Mate XT的面板採購量也低於預期。因此，DSCC將華為2024年的需求預測下調超過20%。華為在2024年仍將展現超過90%的折疊式面板採購成長，市占從18%增至33%。不過中國大陸在進口先進處理器和半導體設備方面受到的限制，已對華為的高階智慧型手機業務構成顯著挑戰。在此情況未獲解決之前，華為預計將調降對折疊手機的銷量預期，並縮減產品型號數量。

目前華為和三星合計在2023年和2024年的折疊式面板採購市場中占70%的市占率，且隨著多家中國大陸品牌縮減折疊式手機業務，預計2025年市占將進一步提升。摩托羅拉和榮耀的市占僅維持在個位數。此外一些品牌因價格缺乏彈性、利潤空間有限、銷量表現不佳以及過熱問題而放棄了翻蓋式設計，而另有品牌則因高價位產品需求不足而退出內折式市場。隨著AI技術應用熱潮的興起，不少品牌將重心轉向此機遇，而非其他創新外型設計。

Counterpoint分析，儘管2025年折疊式智慧型手機面板採購量將首次出現下滑，但市場仍有亮點，包括蘋果預計在2026年下半年進入市場，憑藉其在高階智慧型手機市場的主導地位，有望為折疊式市場帶來顯著成長。若市場在外型設計、功能性、耐用性等方面有所改進，將會刺激新需求。預期2026年市場將有超過30%的成長，並在2027和2028年維持超過20%的年增率。