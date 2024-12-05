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恩智浦估汽車與工業物聯網 是公司未來重要成長動能

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

恩智浦（NXP）於5日在台舉辦2024創新技術峰會，針對在美中對抗氛圍中如何應對，恩智浦全球銷售執行副總裁 Ron Martino表示，該公司服務全球各地區與國家，首要就是遵循各地的法規，多年來都是如此，並會持續以這樣的方式來努力。法規若有改變，該公司也會去符合新的變化。

Ron Martino指出，未來幾年汽車與工業物聯網應用將是該公司未來重要的成長動能，會有相關強大投入，預期都將有9％至14％幅度的增長。

除了Ron Martino，還有恩智浦資深副總裁暨安全汽車門禁部門總經理Markus Staeblein、恩智浦全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sebastien Clamagirand、恩智浦全球銷售資深副總裁Luca Difalco等均在會中發表主題演講，分享對全球科技產業未來趨勢洞察、恩智浦最新布局規劃與產品技術藍圖等。

峰會現場也展示該公司最新產品技術組合，包括微處理器i.MX95系列、微控制器MCX系列等，還有超寬頻（UWB）多面向應用、Matter平台、軟體定義汽車CoreRide平台、汽車智慧儀表板等。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群表示，物聯網、邊緣AI等技術迅速發展，帶來許多機會與挑戰，恩智浦在汽車電子、行動裝置、智慧家庭和工業物聯網等市場持續推動創新技術，提供最先進系統解決方案，協助各產業的夥伴簡化開發流程、加速產品上市。

恩智浦的生態系合作夥伴也於現場展示，包括研華（2395）、艾睿（Arrow）、安富利（Avnet）、海華科技（3694）（AzureWave）、富昌、IAR、貿澤、羅德史瓦茲（R&S）、威健（3033）、大聯大世平集團、文曄（3036）等。

恩智浦 物聯網

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