友達：醫療事業年營收看增 面板感測技術助威

面板廠友達光電智慧醫療事業群總經理廖世宏今天表示，友達把解決方案做大，從市場認可的醫療面板及感測技術出發，年營收成長率高達兩位數。

台灣醫療科技展今天在台北舉行，友達率領集團子公司達擎、友達耘康、原色口腔數位，擴大集結15家合作夥伴聯手出擊，以3D手術影像、手術流程管理、人工智慧（AI）輔助診斷、智慧牙技整合及中醫數位化檢測5大領域，展現3D智慧手術影像平台及AI賦能多元應用整合實力。

廖世宏說明，醫療產業好一點的營收年成長6至7%，差一點的也有3至5%，但友達集團把解決方案做大，從市場認可的醫療面板及感測技術出發，友達醫療面板全球市占率逾3成，排名第1；與群創的X光感測器合計全球市占約7成。

廖世宏表示，強化醫療事業發展的觸角，今年攜手更多合作夥伴，將科技結合醫療專業，提供更全面的醫療服務。其中達擎運用專精的3D手術影像解決方案，開創全新的影像串流平台；並導入前瞻AI技術，優化手術室流程管理及輔助診斷，期望提升醫療團隊效率，推動智慧精準醫療新體驗。

為提升精準手術的效能，掌握團隊效率及病人安全，友達旗下達擎打造全方位的3D智慧手術影像平台，透過即時的影像串聯，連結手術室內、外跨場域的應用。手術室內，可將高解析度3D影像即時同步於顯示器、手術紀錄器、數位影像儲存通訊系統（PACS）及其他周邊設備，讓手術團隊的視野同步且一致。

此外，3D智慧手術影像平台可串接手術的智慧輔助系統，達擎與慧術科技聯手展出的「微創手術智慧輔助解決方案」，運用AI輔助診斷，結合達擎的擬真醫療顯示器，可呈現清晰影像細節，協助醫師即時辨認重要器官與病灶，提升手術效率。

針對術前、中、後的流程管理、安全查核、資訊整合及風險監控等，達擎推出多項智慧解決方案，以降低手術風險，提升成功率和醫療團隊效率。包括與慧誠智醫合作的「智慧手術排程系統」及「智慧藥櫃」，可有效管理手術室運作，提升周轉率、落實病人身份辨識與安全查核，並強化藥品管理的安全性。

達擎與喬泰科技共同開發「手術器械安檢AI解決方案」，可透過AI影像辨識提升器械管理準確度並縮短準備時間。利用AI語音辨識的「手術流程報告AI解決方案」可紀錄手術過程並自動生成報告，提升醫療紀錄的品質和效率。

在AI輔助診斷方面，達擎與捷絡生物科技及國立成功大學分別推出「數位病理3D影像AI解決方案」與「中耳炎診斷AI解決方案」，利用AI輔助判讀，前者提供3D數位病理影像的檢驗與分析，後者則提供中耳炎症狀診斷及個人化衛教，進一步提升診斷效率與準確度。