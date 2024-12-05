AI伺服器需求旺 經部估全年印刷電路板產值轉正

AI伺服器、人工智慧等新興科技需求熱絡，以及業者切入低軌衛星供應鏈，經濟部統計處表示，今年累計前9月印刷電路板產值新台幣達2508億元，年增10.9%，其中硬質、軟性印刷電路板為主要成長動能，全年預估可重返正成長軌道。

經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊表示，印刷電路板號稱電子工業之母，是電子產品不可或缺的基礎零件，依112年工廠校正及營運調查統計初步報告，112年印刷電路板業廠商計559家，以員工人數200人以下的中小型企業為主，約占84%。

觀察廠商分布地點，以桃園市359家、占64.2%最多，其次為新北市124家、占22.2%，將近9成的業者集中在北台灣，具有產業群聚的優勢。

統計處表示，受惠疫情帶動遠距商機，企業數位化轉型，加上新興科技應用擴增，近年印刷電路板業產值多呈穩定成長，其中111年下半年起雖受俄烏戰爭、通膨升息影響，消費性電子產品需求降溫，但在5G、高效能運算、車用電子等應用需求支撐下，產值仍突破4千億大關，高達4091億元，創歷史新高，年增9.9%。但112年全球經濟動能持續走緩，產值降至3088億元，轉呈負成長24.5%。

今年受惠AI伺服器、人工智慧等新興科技應用需求擴增，以及業者切入低軌衛星供應鏈，推升印刷電路板需求，統計處表示，累計前9月產值達2508億元，年增10.9%，全年可望重返正成長軌道。

以主要產品別觀察，統計處表示，印刷電路板以硬質、軟性印刷電路板及IC載板為大宗，今年隨下游訂單逐步回升，加上低軌衛星等新興應用訂單挹注，累計前9月硬質、軟性印刷電路板產值1276億元，年增17.5%。

IC載板方面，統計處表示，受惠人工智慧浪潮挹注，AI伺服器需求攀升，但電腦、網通產品等需求尚未顯著回溫，抵銷部分增幅，累計前9月IC載板產值783億元，年增2.2%。

統計處表示，台灣印刷電路板業以直接外銷為主，不過，隨台商將伺服器、網路通訊等產品移回國內生產，國內對印刷電路板需求提高，印刷電路板業直接外銷比呈現逐年下滑走勢，今年前9月印刷電路板業直接外銷比61.6%，寫下自95年以來新低紀錄。