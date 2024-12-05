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威盛攜手馬偕醫院 共推智慧病房解決方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

威盛（2388）於5日宣布，攜手馬偕醫院共同推出智慧病房解決方案，運用電子紙與智慧白板，打造全方位數位化病房管理。

威盛於2024台灣醫療科技展首日，與馬偕醫院共同發表智慧病房解決方案。因應醫護人力短缺的挑戰，馬偕醫院醫務管理部主任蔡維德表示，現代醫院面臨照護需求增加但人力有限的困境，必須藉助科技創新來提升醫護效率。雙方攜手開發此套智慧病房解決方案，希望改善醫護工作流程，同時提升病人照護品質。

威盛指出，這次發表的智慧病房解決方案整合三大核心系統，包括電子紙床頭卡、電子紙門房卡，以及觸控式電子白板。此系統提供即時、清晰的病人資訊顯示，能大幅降低人工作業錯誤，提升資訊準確度。觸控式電子白板也為醫護團隊提供直覺的操作介面，實現即時記錄與跨團隊協作。

威盛智能產品事業部總經理吳億盼提到，這項方案的核心理念是打造一個兼顧醫護效率與病人體驗的智慧醫療環境。在醫護人力緊缺的時代，期待透過科技創新，為醫護人員減輕負擔，同時為病人提供更優質的照護服務。

威盛 醫護人員 馬偕醫院

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