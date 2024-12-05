台灣大推藍碳紅樹林復育 廢棄魚塭變身碳匯倉庫

全球暖化日益嚴重，自然碳匯藉由吸碳固碳能力，成為全球淨零碳排的關鍵解方。台灣大哥大（3045）表示，助力2050淨零碳排目標，產官學協力推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，讓廢棄魚塭變身碳匯倉庫。

台灣大哥大4日在國家公園署代理署長陳貞蓉、台灣大哥大總經理林之晨的見證下，由台江國家公園管理處處長謝偉松、中興大學生命科學系林幸助終身特聘教授，以及台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠共同簽署「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫」ESG合作備忘錄，產官學協力推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」。

台灣大指出，此計畫為全球首創，結合紅樹林復育、複合式養殖以及奈米科技，將魚塭內的養殖廢水轉化為促進紅樹林生長的養分，大幅提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少4倍，預期每年每公頃可吸收高達77公噸二氧化碳，同時有效淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，並豐富當地生物多樣性，為沿海生態系帶來重生。

「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」預計從2025年展開，由林幸助擔任計畫主持人；15位來自農業部生物多樣性研究所、台大生命科學系與地質系、中山大學海洋科學院、台東大學生命科學系等9家機構的研究人員共同投入，將在臺南市安南區「台江國家公園」城西濕地特別景觀區的廢棄魚塭，種植3,000棵紅樹林，打造一個兼具生態保育與科學研究的示範基地。

「紅樹林複合式養殖負碳技術」的實驗為期三年，以量化統計紅樹林碳吸存量、溫室氣體排放變化及對生物多樣性的影響。研究團隊將透過在底土中添加氮等營養鹽，模擬營養豐富的養蝦魚塭環境，促進紅樹林生長。同時，運用奈米科技，抑制紅樹林生態系底土中產生的溫室氣體排放，進一步提升碳匯效率。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，身為企業公民，台灣大哥大深知環境永續的重要性。繼率先支持中研院新能源開發研究後，再次攜手政府與學術研究單位，共同推動以自然為本的解決方案—「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」為地球降溫，守護藍色星球。「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」不只是一項工程，更是一場與自然的對話，是科技與生態的結合，「是我們對下一代的承諾」。該計畫預計2025年啟動，透過大自然中最有效的碳捕捉器之一的藍碳，吸收大氣中的二氧化碳，希望有效減緩氣候變遷，也同步實現土地活化、國土保育，邁向2050年生物多樣性「淨正向衝擊」等目標。台灣大哥大長期投入資源，產學合作，跨域整合，探索創新的淨零方式，並將研究成果轉化為實際行動，企盼地球淨零早日實現。

林之晨表示，「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」象徵台灣大在永續領域邁出的重要一步。 紅樹林是濕地生態系的重要組成部分，具有強大的碳匯能力，種植紅樹林所累積之底質土層，還能緩解沿海地層下陷情形，增強沿海生態系韌性。更重要的是，此計畫採用全球首創的「紅樹林複合式養殖負碳技術」，將廢棄魚塭轉型為紅樹林復育基地，不僅能活化國土利用，讓閒置土地重獲生機，更能為周邊居民帶來多重效益。台灣大支持台灣本土紅樹林碳匯研究，開發創新的藍碳技術，期望將台灣的成功經驗推向國際，為全球氣候行動貢獻力量。

陳貞蓉表示，近年來全球環境議題倍受各界重視，對應聯合國永續指標（SDGs）17項核心目標，各國永續政策推動綠色金融與綠色投資逐成主流，國家公園、濕地、海岸為生物多樣性、生態系統服務功能、碳匯及環境永續的重要基地，維護與提升保護區生物多樣性，建構企業社會責任的導入機制及模式，將是國家公園未來的重要施政目標。「我們很高興看到台江處致力於濕地明智利用的努力，促進生物多樣性、紅樹林復育試驗、活化廢棄鹽田及魚塭等保育工作，不只被在地的住民及漁民認同，也被大專院校與企業界所肯定，本次與國立中興大學、台灣大哥大針對紅樹林調查簽署夥伴關係備忘錄，是國家公園的榮耀，也是對台江的鼓勵，代表國家公園在生態保育的永續經營上，向前邁進了一大步」。

劉麗惠也強調，台灣大期許成為藍碳領域的實踐先行者，這不僅是對環境的承諾，更是對社會永續的具體貢獻。「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」除了活化臺灣西南沿海大面積廢棄之鹽田與魚塭，提升其生物多樣性與生態系服務，並將透過棲地復育實現永續性土地利用與管理，展現濕地明智利用的新思維。同時，藉由組織跨領域研究，未來將結合沿海社區培力，展示紅樹林保護與復育在全球氣候行動中的創新貢獻。台灣大哥大未來將持續透過科學研究與跨領域合作，為台灣的永續發展與碳中和目標盡一份力。

謝偉松表示，為呼應臺灣2050淨零轉型「自然碳匯」關鍵戰略行動，特別與國內「負碳技術與碳權開發」專業領域之權威研究機關國立中興大學研究團隊及國內電信業龍頭之一的台灣大哥大股份有限公司，選擇了位於臺南市安南區之城西濕地特別景觀區的廢棄魚塭，合作進行試比較紅樹林復育前後之碳匯與溫室氣體排放變化，及對生物多樣性之影響等各項保育研究實驗工作。

「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」選址於台江國家公園所劃設的城西濕地特別景觀區，該地亦屬於台南市四草野生動物保護區竹筏港水鳥保護區，為台灣重要的濕地保育場域。計畫開創保育足夠之候鳥棲息空間，涵蓋「復育物種」、「生態效益」、「跨領域合作」三大關鍵內容，將栽植包括欖李與五梨跤等台灣沿海原生紅樹林植物。欖李與五梨跤等紅樹林物種多分布於河川出海口及沼澤地，具有強大的碳匯與生態調節功能。

此計畫由國科會「淨零碳排-新興生物型負碳科技之研發與應用」計畫所支助之「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發」三年期整合計畫，結合國內外專家，由國立中興大學生命科學系終身特聘教授林幸助擔任計畫總主持人，與15位共同主持人執行8項子計畫，內容涵蓋碳匯、生物多樣性、淨化水質等領域，推動藍碳技術創新，並拓展濕地復育的國際合作。此次計畫獲得大型企業的支持，創下產官學共推藍碳科學研究的重要里程碑。