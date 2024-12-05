中華電信攜手臺北榮民總醫院 秀智慧醫療 AI 科技力

中華電信（2412）5日至8日參加在南港展覽館舉行的「2024台灣醫療科技展」，攜手臺北榮民總醫院，展示從「智慧醫療在宅照護應用」、「智慧客服機器人」、「MLOps加速醫療AI應用落地-DeepFlow智慧分析平台」以及「洗腎安全AI模型應用」等四項前瞻性的健康醫療AI應用服務，從居家到醫療場域，展現AI智慧科技在醫療領域的廣泛應用。

因應通訊診察治療辦法逐步開放後日益增加的遠距照護需求，中華電信指出，北榮花東三分院採用中華電信自主開發的「在宅住院監測系統」，應用於偏遠地區民眾在宅照護。此系統整合了如血壓計、智慧床墊等行動醫療AIoT裝置，協助醫護人員對在宅住院病人進行即時監控，並透過網路即時遠距視訊關懷，達到醫、病、護等多方同時線上互動，提升在宅照護品質，減輕醫護人員負擔，落實真正的在宅醫療。

為提升服務效率並減輕醫院人力負擔，中華電信表示，智慧客服機器人結合北榮大語言模型「北榮一號雲」的生成式AI 技術，讓民眾來電時用「說」的就能輕鬆互動轉接至對應分機，或解答常見的問題，降低真人總機的接聽負擔，提升服務品質與便利性。此外，院內亦導入AI 設備報修助理，不僅能自動接聽院內人員的報修電話，還能精準詢問並記錄設備報修資訊，迅速轉交專人處理，有效降低人力接聽及登記作業的負擔。

而敗血症是一種致死率高的疾病，往往都等到病徵出現後才知患病，錯過黃金治療期。北榮醫療人工智慧發展中心副主任楊智傑教授所帶領的陽明交大團隊，採用中華電信研究院InventAI新創團隊自主開發的DeepFlow平台，透過AutoML功能及MLOps模型管理機制，專利開發出AI敗血症模型，有助於及早預警病患得到敗血症，提早治療降低死亡率。

此外，鑒於心血管疾病是洗腎患者死亡的主要原因，為減少洗腎患者心臟衰竭的風險，北榮和中華電信攜手成功研發「洗腎安全AI模型」，用AI即時預測患者洗腎過程中所導致的低血壓及心衰竭的發生機率，分析洗腎後理想的乾體重，以提供醫護人員更即時及完整的參考資訊，實施相關醫護措施，提升洗腎的安全性。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電信與北榮合作的參展內容，展現創新的智慧醫療解決方案，打造以病患為中心的健康醫療AI應用服務。未來，將持續深化與北榮的合作，開發更多智慧醫療應用，推動數位科技與醫療服務的深度融合。

中華電信強調，持續發展智慧醫療，廣結盟醫療院所與業界夥伴，整合資源與技術，共同合作推動創新醫療服務與解決方案，除了醫療AI應用與在宅照護應用，同時也積極發展遠距視訊看診、遠距會診及智慧緊急救護服務，以提升醫療效率與品質，打造更便捷且精準的醫療體驗，實現全民健康福祉的共同目標。