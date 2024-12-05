宏碁、華碩進軍醫療科技展 布局AI應用
2024台灣醫療科技展今天登場，電腦品牌廠宏碁子公司宏碁智醫首次展出「VeriSee GLC AI輔助疑似青光眼篩檢軟體」及「AI輔助篩檢慢性腎臟病軟體」，以人工智慧（AI）技術協助篩檢青光眼及腎臟病，布局智慧醫療應用。
另一家品牌廠華碩集團在醫療科技展中，展示智慧平台、智慧照護、醫療數據、數位醫療及遠距醫療5大解決方案。華碩並推出生成式AI驅動的智慧醫療助手，可引導病患完成診前提問、自動生成病歷摘要及病程報告，幫助醫師快速掌握病情。
此外，工業電腦廠研華今天宣布與系統整合廠凌群合作，升級AMiS智慧用藥解決方案系統，並導入衛生福利部立醫院，藉此提升醫院用藥管理效能與安全性。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言