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宏碁、華碩進軍醫療科技展 布局AI應用

中央社／ 台北5日電

2024台灣醫療科技展今天登場，電腦品牌廠宏碁子公司宏碁智醫首次展出「VeriSee GLC AI輔助疑似青光眼篩檢軟體」及「AI輔助篩檢慢性腎臟病軟體」，以人工智慧（AI）技術協助篩檢青光眼及腎臟病，布局智慧醫療應用。

另一家品牌廠華碩集團在醫療科技展中，展示智慧平台、智慧照護、醫療數據、數位醫療及遠距醫療5大解決方案。華碩並推出生成式AI驅動的智慧醫療助手，可引導病患完成診前提問、自動生成病歷摘要及病程報告，幫助醫師快速掌握病情。

此外，工業電腦廠研華今天宣布與系統整合廠凌群合作，升級AMiS智慧用藥解決方案系統，並導入衛生福利部立醫院，藉此提升醫院用藥管理效能與安全性。

AI 宏碁 華碩

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