快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

集邦：12月電視面板報價持穩 75及85吋超大尺寸喊漲

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技5日公布12月上旬面板報價。集邦/提供
集邦科技5日公布12月上旬面板報價。集邦/提供

集邦科技5日公布12月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，12月的電視面板及IT用面板報價均有撐；估需求較強的超大尺寸75吋與85吋電視面面板，可望上漲1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，12月整體電視需求仍呈現中國大陸品牌需求較強，國際品牌需求較疲弱的狀態。中國大陸品牌客戶受惠於中國大陸國內以舊換新政策的幫助，需求持續維持穩定，加上從十一假期促銷，雙十一線上促銷至北美黑色星期五促銷季，整體銷售結果都不差，也增強中國大陸品牌備貨信心。但反觀國際品牌客戶，因為時序已接近年底，庫存控管成為主要目標，因此整體拉貨動能較弱，預期要到2025年第一季後，整體備貨才可望轉強。在內外呈現兩極化需求動能之下，預期面板價格將持續呈現穩定趨勢，目前預期12月份電視面板價格走勢，32吋至65吋將維持持平，需求較強的超大尺寸75吋與85吋則可望小漲1美元。

監視器面板在12月份需求仍顯疲弱，川普預計1月上任後的關稅議題尚未激起太多漣漪，品牌客戶在需求減弱之際，仍希望面板價格維持一定跌勢。不過在主流尺寸的MNT面板持續虧損下，多數面板廠對價格的態度越趨強硬，加上TV面板價格已逐漸走穩下，面板廠希望可以盡早將價格止穩，買賣雙方對面板價格走勢必仍有一場攻防角力。目前預期12月份，整體MNT面板價格跌勢可望持續收斂，Open Cell面板價格預計下跌0.1~0.2塊，面板模組價格則下跌約0.1塊。

范博毓指出，NB面板價格在經歷11月份短暫的下跌後，12月份的局勢再度翻轉。雖然已逼近年底，但受到川普1月份上任後可能將提高關稅的壓力浮現，部分品牌客戶決定提前備貨準備，開始增強12月份的面板需求動能。在此氛圍的轉變之下，預期12月的面板價格將可望提前出現持平態勢，且此價格持平趨勢也有機會延續至明年第一季。

川普 電視面板

延伸閱讀

銷售旺季、旗艦新機帶動 智慧手機第3季產量季增7%

銷售旺季＋旗艦新機帶動 第3季智慧手機產量季增7%

研調：台積電今年第3季市占近65% 穩居第一名

川普的加稅效應帶動 IDC：大尺寸面板下季不淡

相關新聞

路透：台積亞利桑那州廠有新客戶 傳將生產輝達AI晶片

知情人士透露，台積電和輝達（Nvidia）正討論在台積的美國亞利桑那新廠，生產輝達Blackwell人工智慧（AI）晶片...

研調：台積電今年第3季市占近65% 穩居第一名

根據TrendForce最新調查報告提到，第3季前十大晶圓代工營收排名未有變動，TSMC（2330）以近65%市占率穩居...

愛立信：手機用戶使用AI程式 5年內成長2.5倍

愛立信消費者行為研究室發布報告指出，未來5年內，每週使用生成式AI應用程式的智慧手機用戶數量，將成長2.5倍；35%的5...

銷售旺季＋旗艦新機帶動 第3季智慧手機產量季增7%

據TrendForce最新調查，2024年第3季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增...

明基佳世達醫療艦隊參展 六大AI智慧醫療產品亮相

明基佳世達集團集結24家夥伴公司，前進台灣醫療科技展，並聚焦六大AI智慧醫療應用，從手術、臨床到藥局通路全方位導入AI應...

韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場

「2024台灣醫療科技展」今天在台北南港展覽館舉行開幕儀式，首次以大會主席身分出席的立法院長韓國瑜、前院長王金平、生策會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。