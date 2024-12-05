集邦：12月電視面板報價持穩 75及85吋超大尺寸喊漲

集邦科技5日公布12月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，12月的電視面板及IT用面板報價均有撐；估需求較強的超大尺寸75吋與85吋電視面面板，可望上漲1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，12月整體電視需求仍呈現中國大陸品牌需求較強，國際品牌需求較疲弱的狀態。中國大陸品牌客戶受惠於中國大陸國內以舊換新政策的幫助，需求持續維持穩定，加上從十一假期促銷，雙十一線上促銷至北美黑色星期五促銷季，整體銷售結果都不差，也增強中國大陸品牌備貨信心。但反觀國際品牌客戶，因為時序已接近年底，庫存控管成為主要目標，因此整體拉貨動能較弱，預期要到2025年第一季後，整體備貨才可望轉強。在內外呈現兩極化需求動能之下，預期面板價格將持續呈現穩定趨勢，目前預期12月份電視面板價格走勢，32吋至65吋將維持持平，需求較強的超大尺寸75吋與85吋則可望小漲1美元。

監視器面板在12月份需求仍顯疲弱，川普預計1月上任後的關稅議題尚未激起太多漣漪，品牌客戶在需求減弱之際，仍希望面板價格維持一定跌勢。不過在主流尺寸的MNT面板持續虧損下，多數面板廠對價格的態度越趨強硬，加上TV面板價格已逐漸走穩下，面板廠希望可以盡早將價格止穩，買賣雙方對面板價格走勢必仍有一場攻防角力。目前預期12月份，整體MNT面板價格跌勢可望持續收斂，Open Cell面板價格預計下跌0.1~0.2塊，面板模組價格則下跌約0.1塊。

范博毓指出，NB面板價格在經歷11月份短暫的下跌後，12月份的局勢再度翻轉。雖然已逼近年底，但受到川普1月份上任後可能將提高關稅的壓力浮現，部分品牌客戶決定提前備貨準備，開始增強12月份的面板需求動能。在此氛圍的轉變之下，預期12月的面板價格將可望提前出現持平態勢，且此價格持平趨勢也有機會延續至明年第一季。