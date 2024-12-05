恩智浦創新技術峰會攜手生態系 推動智慧物聯等四大應用創新

車用半導體龍頭恩智浦半導體（NXP））今日舉辦NXP Technology Summit Taipei 2024恩智浦創新技術峰會，宣布攜手生態系在人智慧工業、智慧終端、智慧移動、智慧聯網安全等四大應用市場持續推動創新技術創新，恩智浦並對明年車用導體元件年增雙位數抱持樂觀態度。

這也是恩智浦稍早下修第4季營收展望後，為明年在汽車和工控物聯網、智慧移動和通訊三大業務仍定調維持成長預測。

恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群表示，物聯網、邊緣AI等技術迅速發展，帶來許多機會與挑戰，恩智浦在汽車電子、行動裝置、智慧家庭和工業物聯網等市場持續推動創新技術，提供領先業界的最先進系統解決方案，協助各產業的夥伴簡化開發流程、加速產品上市。

臧益群進一步指出，儘管恩智浦下修今年第4季營運展望，不過目前產業景氣似乎已是最壞時刻，儘管全球對川普2.0時代，仍有不很多不確定因素有待觀察，但以川普政府倡議讓美國製造再次強大的方針，加上中國大陸也積極提振當地內需，目前全球產業景氣循環應很快可以看到復甦竹契機。恩智浦提供的智慧解決方案，將可協助各應用有效提升效能、縮短產品開發時程及提供更安全的保障等。

恩智浦今日也邀生態系合作夥伴在現場展現眾多精采演繹，包括研華科技、艾睿電子、安富利、海華科技、富昌電子、IAR、貿澤電子、羅德史瓦茲（R&S）、威健國際、大聯大世平集團、文曄科技等，共同推動智慧物聯時代新篇章。