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愛立信：手機用戶使用AI程式 5年內成長2.5倍

中央社／ 台北5日電
研究顯示，預計在未來5年內，每週使用生成式AI應用的智慧手機用戶人數至少將成長2.5倍。示意圖／ingimage
研究顯示，預計在未來5年內，每週使用生成式AI應用的智慧手機用戶人數至少將成長2.5倍。示意圖／ingimage

愛立信消費者行為研究室發布報告指出，未來5年內，每週使用生成式AI應用程式的智慧手機用戶數量，將成長2.5倍；35%的5G智慧手機用戶表示願為重要的應用程式，支付差異化連接的費用。

愛立信消費者行為研究室近日發布最新「2024全球消費者5G報告」顯示，生成式AI相關應用正成為推動全球5G智慧手機用戶，對差異化連接產生興趣的關鍵領域。

愛立信表示，調查包含台灣在內的16個市場，訪問超過2萬3000名智慧手機用戶，其中包含超過1萬7000名的5G用戶，可代表11億消費者，包括7.5億名5G用戶。

研究顯示，預計在未來5年內，每週使用生成式AI應用的智慧手機用戶人數至少將成長2.5倍；同時，近4分之一的生成式AI用戶表示，願意為這些高網路需求類應用，如視訊通話、串流媒體和線上支付，支付35%的額外費用，以確保高速、安全的網路連接。

研究也顯示，35%的5G智慧手機用戶表示有興趣為重要的應用程式支付差異化連接的費用。根據消費者對差異化連接的支付意願，電信商將有機會將每用戶平均收入（ARPU）提高5%至12%。

5G 智慧手機 消費

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