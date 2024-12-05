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英特爾攜手合作夥伴 於台灣醫療科技展展示AI智慧醫療

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾參與台灣醫療科技展，展覽聚焦4大主軸，引領群眾深入了解英特爾從雲端到邊緣如何布署智慧醫療產業。圖／英特爾提供
英特爾參與台灣醫療科技展，展覽聚焦4大主軸，引領群眾深入了解英特爾從雲端到邊緣如何布署智慧醫療產業。圖／英特爾提供

台灣醫療科技展（Healthcare+ EXPO 2024）今日在南港盛大開展，為期四天。英特爾攜手合作夥伴共同展示基於最新AI技術的智慧醫療應用案例。英特爾持續在醫療應用場域中拓展應用機會，今年展覽聚焦4大主軸，引領群眾深入了解英特爾從雲端到邊緣如何布署智慧醫療產業。

首先在生命科學，由柏瑞醫（Biomedica）展出運用IntelXeon處理器以及OpenVINO™技術，推出簡單精準的骨質疏鬆症AI篩檢方案以及智慧NGS實驗室，並與英特爾合作布局亞太11國，推動智慧醫療技術的廣泛應用。骨質疏鬆症AI篩檢方案透過軟體閱讀醫療影像，將醫療影像轉換為數據進行分析，6秒即可產出分析報告，幫助醫生以簡單精準的方式評估骨質疏鬆症、骨折風險和低骨密度狀況。智慧NGS實驗室結合自動化技術以增強基因檢測，其自動化系統確保品質、精準的試劑混合和測序準備。智慧NGS實驗室目前專注於癌症基因檢測，透過深度學習軟體搭配HPE高效能AI伺服器HPE ProLiant DL Gen11系列，能夠提供精確的基因分析，以實現個人化治療。

Qmed也展示如何運用英特爾的AI技術提升病理工作流程，以改善患者的治療結果。Qmed攜手Vidanex和JelloX於英特爾病理AI聯盟（Intel Pathology AI Alliance）建構AI數位病理實驗室，採用Intel Open Federated Learning技術，實現跨區域協作，同時確保資料隱私安全。推出的AI數位病理解決方案採用Intel OpenVINO最佳化模型效能，並利用Gaudi AI加速器加速診斷流程。

捷絡生技（JelloX）則展出3D數位病理AI系統，透過Intel Xeon處理器，捷絡生技的3D病理檢測和AI驅動成像平台MetaLite可提供高解析度3D病理影像，藉由獨特的3D標註跟AI運算功能，協助提高診斷的準確性。捷絡生技的目標是整合3D數位病理解決方案，以提供更為精準的癌症診斷，在正確的時間提供精確的藥物，使患者得到最佳的治療結果。

AI 英特爾

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