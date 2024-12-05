研調：12月電視面板價格估持穩 部分尺寸可望小漲

研調機構集邦科技今天公布12月上旬電視、液晶顯示器（Monitor）、筆電面板報價均持平，但12月全月32吋至65吋電視面板價格預估持平，需求較強的超大尺寸75、85吋則可望小漲1美元。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，進入12月整體電視需求仍呈現中國品牌需求較強，國際品牌需求較疲弱的狀態。中國品牌客戶受惠於中國國內以舊換新政策的幫助，需求持續維持穩定，加上從十一假期促銷，雙十一線上促銷至北美黑色星期五促銷季，整體銷售結果都不差，也增強中國品牌備貨信心。

反觀國際品牌客戶，范博毓說明，因為時序已接近年底，庫存控管成為主要目標，因此整體拉貨動能較弱，預期要到2025年第1季後，整體備貨才可望轉強。在中國內需、國際市場呈現兩極化需求之下，預期面板價格將持續穩定。

液晶顯示器面板部分，集邦調查，12月需求仍顯疲弱，美國總統當選人川普（Donald Trump）預計1月上任後的關稅議題尚未激起太多漣漪，品牌客戶在需求減弱之際，仍希望面板價格維持一定跌勢。不過在主流尺寸的液晶顯示器面板持續虧損下，多數面板廠對價格的態度越趨強硬。

加上電視面板價格已逐漸走穩下，面板廠希望可以盡早將液晶顯示器面板價格止穩，買賣雙方對面板價格走勢必仍有一場攻防角力。目前預期12月，整體液晶顯示器面板價格跌勢可望持續收斂，不含背光模組面板價格預計下跌0.1至0.2美元，面板模組價格則下跌約0.1美元。

筆電面板方面，面板價格在經歷11月短暫的下跌後，12月局勢再度翻轉。雖然已逼近年底，但受到川普1月上任後可能將提高關稅的壓力浮現，部分品牌客戶決定提前備貨準備，開始增強12月的面板需求動能。

在此氛圍的轉變之下，集邦預期12月筆電面板價格將可望提前出現持平態勢，且此一價格持平趨勢也有機會延續至明年第1季。