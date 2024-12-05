資誠亮相醫療科技展 幫企業AI轉型推一把

2024台灣醫療科技展12月5日至8日登場，資誠（PwC Taiwan）攜手百家新創企業進駐南港展覽館一館4樓「創新技術特展」（Inno Zone）展區。資誠表示，展區聚焦人工智慧（AI）技術如何轉型醫療健康生態系，資誠將以專業洞見助力業者，把握生醫產業變革浪潮。

展會之前，12月3日至4日舉辦的「第七屆亞洲醫療科技創新論壇」（MEDTEX Summit Asia）中，資誠新加坡暨亞太區醫療健康產業負責人祖賓·達魯瓦拉（Zubin J. Daruwalla）應邀發表主題演講，以「Health AI & Improving the Clinical Adoption of Health Technologies」為題，闡述AI在醫療應用上的現況與未來。

祖賓指出，AI已重塑多個產業，其中醫療產業的應用可望優化治療方案、提升準確度並改善病患體驗，不過面對監管與倫理挑戰，醫療AI發展相較緩慢。他呼籲，業界應在創新與安全間取得平衡，並促進利害關係人的合作，共同建構完善的產業生態系。

資誠創新與AI智慧醫材產業主持會計師林冠宏進一步指出，台灣生醫產業擁有多樣化的資料與利害關係人網絡，若能全面應用AI，將釋放巨大價值潛力，建議業者在產品與服務設計中積極部署AI技術，以掌握市場先機。

資誠近期也發布《如何掌握AI趨勢，重塑生技製藥產業》報告，進一步分析生醫產業的未來轉型路徑。報告指出，台灣有雄厚的ICT（資通訊技術）實力與全球領先的醫療體系，具備發展AI數位醫療產品的優勢。

資誠生醫產業主持會計師周筱姿補充，衛福部今年成立負責任AI執行中心、臨床AI取證驗證中心和AI影響性研究中心，展現政府推動智慧醫療的決心，透過公私協力，台灣智慧醫療將在技術與政策面實現突破，為業界奠定永續發展的基石。