群聯專利AI方案「aiDAPTIV+」獲2025台灣精品銀質獎 展現其卓越成就

全球最大獨立NAND控制晶片暨儲存方案供應商群聯電子（8299）推出的獨家專利AI方案aiDAPTIV+，榮獲2025台灣精品銀質獎，展現其在AI技術領域的卓越成就及全球競爭力。

據悉，台灣精品獎素有「台灣產業界的奧斯卡獎」之稱，由經濟部國際貿易署與外貿協會主辦,旨在表彰技術創新、品質卓越、品牌價值與市場影響力的傑出產品，此次得獎不僅是對群聯技術實力的肯定，更彰顯了群聯在AI產業的創新研發能力。

群聯表示，aiDAPTIV+是公司針對產業界、公部門與學校教育單位所設計推出的創新AI解決方案，能針對各領域的不同需求提供具體效益。

群聯說明，以產業界來說，在資料保密性要求高、資料所有權不容妥協、以及成本管控壓力大的產業情境下，aiDAPTIV+能為企業提供完整邊緣AI解決方案,有效避免資料上傳雲端外洩，確保機密資料安全與AI所有權並降低導入成本等實際效益。

群聯舉例，已有醫院導入aiDAPTIV+運算架構，建構醫院私有雲AI服務，避免病患隱私資料外流，另外，目前已有超過200家私人企業與組織單位導入aiDAPTIV+地端AI平台方案。

在公部門部分，面對AI數位轉型的趨勢，群聯強調，aiDAPTIV+方案將可有效提升政府部門的運作效率，像是導入aiDAPTIV+方案AI助理的公部門，能協助解決民眾的提問，提升公部門的服務效率，並成為成功的AI數位轉型典範。

針對此次獲獎，群聯電子執行長潘健成說．非常榮幸獲得2025台灣精品銀質獎的肯定，aiDAPTIV+方案專注於解決產業界在資料保密、AI所有權與成本效益上的三大痛點，且助力公部門提升效率與AI數位轉型。

潘健成點出，公司推出的AITPC（AI Training PCＯ）方案，希望能讓學校教育單位實現真正的AI學習與應用普及化，打造一人一機的教育環境，幫助學生從理論學習走向實戰應用。

再者，潘健成認為，這次aiDAPTIV+方案獲頒2025台灣精品銀質獎的榮耀，不僅是群聯電子的里程碑，也彰顯了群聯在AI領域的創新領導地位，群聯將持續以創新為未來注入更多可能性。