快訊

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

打臉外媒因涉貪被查報導 大陸國防部長董軍今天上海現身

威盛攜手馬偕醫院 打造數位化病房管理

中央社／ 新竹5日電

威盛今天與馬偕醫院在台灣醫療科技展共同發表智慧病房解決方案，以電子紙和觸控電子白板打造數位化病房管理。

威盛指出，與馬偕醫院合作推出的智慧病房解決方案包含電子紙床頭卡、電子紙門房卡和觸控式電子白板，可以提供即時、清晰的病人資訊顯示，以及實現即時紀錄。

威盛發布新聞稿，智能產品業務部總經理吳億盼說，這方案是要打造一個兼顧醫護效率與病人體驗的智慧醫療環境。在醫護人力緊缺的時代，期待透過科技創新，為醫護人員減輕負擔，同時為病人提供更佳的照護服務。

威盛指出，系統可以提供多色彩指示設計，並支援藍牙、無線網路以及近場通訊（NFC）感應，可滿足不同場景需求，延伸更多專用服務。此外，具備遠端管理功能，可透過網頁方式進入後台管理，包括權限管理、床位資訊派送、醫囑標籤設定和警示通知等功能。

威盛 醫護人員 電子紙

延伸閱讀

住院排床考量多又費時 馬偕醫院鎖定痛點導入AI系統

職場霸凌無「法」管 馬偕醫院工會籲立專法

澎湖電子紙智慧站牌今啟用 邁向永續環保島嶼城市

澎湖電子紙智慧站牌啟用 提升公共運輸服務品質

相關新聞

研調：台積電今年第3季市占近65% 穩居第一名

根據TrendForce最新調查報告提到，第3季前十大晶圓代工營收排名未有變動，TSMC（2330）以近65%市占率穩居...

銷售旺季＋旗艦新機帶動 第3季智慧手機產量季增7%

據TrendForce最新調查，2024年第3季適逢智慧手機銷售旺季，加上各大品牌接連推出旗艦新機，帶動季度生產總數季增...

明基佳世達醫療艦隊參展 六大AI智慧醫療產品亮相

明基佳世達集團集結24家夥伴公司，前進台灣醫療科技展，並聚焦六大AI智慧醫療應用，從手術、臨床到藥局通路全方位導入AI應...

韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場

「2024台灣醫療科技展」今天在台北南港展覽館舉行開幕儀式，首次以大會主席身分出席的立法院長韓國瑜、前院長王金平、生策會...

鴻海數位健康攜HiMEDt創佳績 CoDoctor 通過TFDA認證

鴻海（2317）與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），於一年一度的「台灣醫療科技展」首日，假台北南港展覽...

遠傳搶進智慧醫療 攜手新光醫院微軟啟動醫療永續雲

遠傳電信（4904）今日宣佈，攜手新光醫院、台灣微軟共同宣布啟動全台首座「醫療永續雲」，遠傳近年深耕智慧醫療，數位轉型、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。