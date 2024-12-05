威盛攜手馬偕醫院 打造數位化病房管理

威盛今天與馬偕醫院在台灣醫療科技展共同發表智慧病房解決方案，以電子紙和觸控電子白板打造數位化病房管理。

威盛指出，與馬偕醫院合作推出的智慧病房解決方案包含電子紙床頭卡、電子紙門房卡和觸控式電子白板，可以提供即時、清晰的病人資訊顯示，以及實現即時紀錄。

威盛發布新聞稿，智能產品業務部總經理吳億盼說，這方案是要打造一個兼顧醫護效率與病人體驗的智慧醫療環境。在醫護人力緊缺的時代，期待透過科技創新，為醫護人員減輕負擔，同時為病人提供更佳的照護服務。

威盛指出，系統可以提供多色彩指示設計，並支援藍牙、無線網路以及近場通訊（NFC）感應，可滿足不同場景需求，延伸更多專用服務。此外，具備遠端管理功能，可透過網頁方式進入後台管理，包括權限管理、床位資訊派送、醫囑標籤設定和警示通知等功能。