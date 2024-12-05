威剛推出SC740固態硬碟 業界首創內建USB-C傳輸線與收納設計

全球記憶體領導品牌威剛科技（3260）5日推出全新外接式固態硬碟SC740，業界首創內建USB-C傳輸線與收納設計，結合高達1,050/1,000 MB/s的讀寫速度與最高2000GB的大容量，實現快速存取大型檔案，提供充裕的儲存空間，為現代人的數位生活帶來高效便利的存儲解決方案。

威剛表示，全新外接式固態硬碟SC740同時相容於Android、Mac OS、Windows等作業系統，並支援最新 iPhone 16系列的檔案傳輸與Apple ProRes影片錄製，且SC740外接式SSD內建USB-C傳輸線，搭配創新收納設計，外出時不用再擔心忘記攜帶，收納時僅需將傳輸線卡扣至背蓋收納槽，立即多了可勾掛的吊環，讓攜帶更方便。

威剛指出，除了機身與傳輸線一體式設計，SC740外接式SSD更通過1.22公尺的MIL-STD-810G 516.6軍規落摔抗震標準，有效保護資料安全，SC740外觀設計採用ADATA最受歡迎的經典強悍元素，以藍黑相間的撞色設計展現時尚運動風格，無論是旅行、戶外拍攝還是日常工作，皆能提供消費者最便利且可靠的存儲選擇。

威剛進一步說，SC740外接式SSD支援USB 3.2 Gen2，具有高達1,050/1,000 MB/s的讀寫速度，可直接於SC740中編修與存取大型檔案，並支援iPhone 15及以上系列錄製的Apple ProRes影片格式，將隨手生活實拍影像直接攝錄於SC740中，也可跨裝置與團隊共享檔案，SC740的Type-C連接埠能連接Android、Mac OS、Windows等不同作業系統與電腦平台，無縫切換工作或娛樂模式來完成各項高效傳輸任務，更是iPhone使用者最具性價比的擴充手機容量方案。