遠傳攜微軟 助新光醫院打造全台首座醫療永續雲

2024台灣醫療科技展今（5）日開幕，新光醫院、遠傳電信、台灣微軟共同宣布啟動全台首座「醫療永續雲」，借助遠傳深耕微軟永續雲的實作經驗，三方攜手加速新光醫院邁向淨零碳排，落實「健康台灣、綠色醫療」國家願景。

遠傳總經理井琪表示，新光醫院是遠傳長年的數位轉型夥伴，遠傳2017年協助新光醫院導入資訊系統轉置，將門診、急診、住院三大系統整合，並建立平台，介接將近100套的資訊系統、醫療設備與儀器；2022年雙方攜手於帛琉打造「遠距醫療中心」，將醫療資源輸出國際。

井琪指出，ESG趨勢下，2023年遠傳也協助新光醫院三階段打造綠色機房，推動雙軸轉型，這次遠傳再度運用綠色智慧資通訊應用的科技力，以及永續雲實戰經驗，攜手微軟與新光醫院共同打造全台首座「醫療永續雲」，實現永續智慧醫院。

新光醫院院長侯勝茂表示，醫療業能耗高，新光醫院一向致力於實踐ESG，過去幾年，在與遠傳的合作下，新光醫院已經完成了數位轉型及資訊機房外遷，如今再進一步攜手微軟打造「全台首座醫療永續雲」，共同推動淨零排放接軌國際，支持「綠色醫療」政策落地。

台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟和新光醫院有深厚的合作，包含將HIS轉置到開放系統及平台，以及透過微軟雲端和AI技術，打造以病患為核心的智慧醫療服務，非常榮幸能與新光醫院及遠傳進一步合作，推動全台首座醫療永續雲，協助新光醫院進行更有效率的碳管理，減少重複工作並自動生成報告，讓醫療人員能夠專注於更具價值的工作，並在安全合規的基礎上，助力醫療產業加速推動永續轉型。

遠傳身為台灣電信業唯一微軟授權解決方案夥伴（LSP），與新光醫院於現場共同展示「全台首座醫療永續雲」實作，以微軟永續雲平台為核心架構，將新光醫院最新年度碳盤查資料快速導入系統中，可輕鬆依據範疇1~3排放源、組織層級（如不同院區/大樓）、月份等架構呈現，一目瞭然掌握碳排趨勢以制定減碳的優先順序；同時，在兼顧資訊安全與開發便利性的情境下，攜手探索透過永續雲與Power Platform進行內部系統資料介接，為未來更即時的碳管理奠立基礎，實現以數據驅動加速淨零碳排的腳步。