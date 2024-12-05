友達3D智慧手術影像平台亮相 加速推進遠距及精準醫療

友達今（5）日率子公司達擎、友達耘康、原色口腔數位，擴大集結15家合作夥伴聯手出擊，前進2024台灣醫療科技展，以3D手術影像、手術流程管理、AI輔助診斷、智慧牙技整合及中醫數位化檢測五大領域，展現3D智慧手術影像平台及AI賦能多元應用的整合實力，領航智慧醫療生態圈的新藍海。

「數位創新翻轉醫療服務，友達整合核心技術，運用集團資源，致力提供智慧醫療場域更多元的解決方案。」友達智慧醫療事業群總經理廖世宏表示，「友達強化醫療事業發展觸角，今年攜手更多合作夥伴，結合科技與醫療專業，提供更全面的醫療服務。其中，達擎運用3D手術影像解決方案，開創全新影像串流平台，並導入前瞻AI技術，優化手術室流程管理及輔助診斷，期望提升醫療團隊效率，持續推動智慧精準醫療新體驗」。

為提升精準手術的效能，掌握團隊效率及病人安全，達擎以「SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案」為核心，打造全方位的3D智慧手術影像平台，透過即時的影像串聯，連結手術室內、外跨場域的應用。手術室內，可將高解析度3D影像即時同步於顯示器、手術紀錄器、PACS系統及其他周邊設備，讓手術團隊視野同步且一致，提升手術的精準性和安全性；手術室外，亦可串聯戰情中心、遠距教學與指導、甚至遠距手術等多元場域的應用，協助醫師突破時空限制，為遠距醫療帶來更多的可能性。

在AI輔助診斷方面，達擎與捷絡生物科技及國立成功大學分別推出「數位病理3D影像AI解決方案」與「中耳炎診斷AI解決方案」，利用AI輔助判讀，前者提供3D數位病理影像的檢驗與分析，後者則提供中耳炎症狀診斷及個人化衛教，進一步提升診斷效率與準確度。

看準高齡化帶動的假牙需求與缺工趨勢，在去年甫成軍的達擎子公司原色口腔數位，推出一站式「智慧牙技整合方案」，以數位化管理系統工具，整合電子技工單、訂單專屬聊天室、品質管理、生產履歷、帳務和材料管理等功能，並針對假牙製作流程中關鍵的比色步驟，提供專業的比色環境與設備，利用專利的原色顏色校正卡，結合一體式遮光罩的A.R.T.顯示器，靈活調整光源及角度，以精準還原牙色，減少假牙重製率及退貨率。

以「中醫數位化檢測解決方案」榮獲第二十一屆國家新創獎的友達耘康，今年再以全台首創可提供寸關尺三部量測的「可攜式脈波儀」與生成式AI「中醫體質智析」系統，引領中醫智慧醫療新時代。其中，「可攜式脈波儀」採用與TFDA醫療器材許可「友達耘康脈象檢測系統」相同的感測技術，提供高信效度的量測結果。可攜式脈波儀具備跨平台兼容性及客製化軟體服務，可廣泛應用於不同中醫醫療體系，並獲得指標教學醫院醫師的高度評價，吸引台灣各大指標教學醫院與醫學中心密切合作。