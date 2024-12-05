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明基佳世達醫療艦隊參展 六大AI智慧醫療產品亮相
明基佳世達集團集結24家夥伴公司，前進台灣醫療科技展，並聚焦六大AI智慧醫療應用，從手術、臨床到藥局通路全方位導入AI應用，透過高效數據分析與精準診斷技術，提升效率。
醫療科技展是亞太規模最大的醫療科技盛會，去年參展攤位已超過2,300個攤位，吸引大量國際專業人士與一般民眾參觀，其中更包含上百家的海外醫院與舉辦500場以上的B2B商機媒合會。明基佳世達集團連續第七年參與盛會，積極拓展AI智慧醫療商機。
佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示，AI智慧醫療應用勢不可擋，軟硬體整合AI新功能，猶如醫師擁有經驗豐富的「副駕駛」，協助進行標註、診斷與減少繁複的資料整理時間。今年醫療科技展將展示六大領域的AI新應用，未來逐步導入AI智慧應用落地各大領域，遍地開花。
國發會預估，台灣2025年將邁入超高齡社會65歲以上長者人口比例將達到20.8%，相當於每五人就有一位是長者。隨著超高齡化的來臨，醫療量能備受挑戰，結合AI的協作可減少醫護人員重複性高的作業流程。今年，集團將在台灣醫療科技展中展示AI醫療領域的多元應用，從臨床診療到藥局通路，致力於運用AI應用協助診斷、提升醫療量能。
明基佳世達集團此次參展共集結24家關係企業，聚焦AI醫療科技並展示四大領域與14項主題展區，包括智慧精準手術室、AI智慧醫院、智慧醫療影像、AI牙科、醫療管理、精準醫療、全方位防護健康、醫療耗材、血液透析、健康醫美、健康生活、丁丁智慧藥局、AI健康管理和聽力睡眠照護中心，完整呈現集團跨國、跨區域、跨產業鏈的醫電整合能量。
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