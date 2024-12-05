鴻海數位健康攜HiMEDt創佳績 CoDoctor 通過TFDA認證

鴻海（2317）與工研院共同發起的台灣數位健康大聯盟（HiMEDt），於一年一度的「台灣醫療科技展」首日，假台北南港展覽館一館隆重舉辦第三屆重磅研討會主題為「生命科學之主權式AI」（Life Science of Autonomous AI）成為矚目焦點。此次研討會匯聚產、官、學、醫療、慈善等多領域領袖，共同分享跨界創新與整合實踐成果，推動台灣醫療科學與數據科學的深度融合。

鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理、台灣數位健康大聯盟共同發起人姜志雄則指出，「生命科學領域的主權式 AI結合台灣的醫療科學與數據科學，是台灣的強項，也是我們的驕傲」。鴻海在醫療產業的定位是生態整合者（ecosystem integrator），數位健康的發展需要一步一腳印，這不是流行語，而是一項關乎國家永續發展的工程。他強調：「AI並非要取代醫生，而是輔助醫護人員分擔壓力，建立長期的信任關係，實現醫療與科技的協同效應，為台灣的醫療體系帶來長久的價值」。

鴻海在數位健康領域的軟硬整合產品再傳捷報，旗下CoDoctor系列產品喜訊頻傳。今年，CoDoctor Pro智合醫多功能檢測儀專業版、CoDoctor Home智合醫多功能檢測儀居家版，以及CoDoctor Eye手持式智慧影像擷取儀與影像管理平台，均成功取得衛生福利部食藥署（TFDA）醫療器材上市許可，並逐步應用於多元場域，實現更智慧化、更精準化、更人性化的健康管理服務。

同時，鴻海持續深耕數位健康，並與台灣數位健康大聯盟的指標醫院夥伴合作CoDoctor AI輔助診斷模型，建立六大醫學圖像及影像類巨量醫學模型（Large Medicine Model），與數位孿生（Digital Twin）的應用。這些成果不是理論探討，而是具體的臨床實踐，涵蓋眼底影像判讀、單導心電判讀、胸腔肺癌早期診斷、攝護腺腫瘤位置偵測、子宮肌瘤自動偵測，以及冠心病與乳癌的數位孿生模擬等多項突破性特色應用。

在本次研討會上，HiMEDt 數位健康聯盟正式宣布七家重量級新成員加入，包括奇美醫院、臺北醫學大學附設醫院、羅氏大藥廠、耕莘醫院、昇捷建設、諾貝爾眼科以及大同世界科技股份有限公司（8099）。這些新夥伴的加入，不僅拓展了數位健康生態的應用範圍，更有效推動在宅醫療的實踐成果，並深入偏鄉及原鄉地區，落實眼底 AI 篩查服務，以科技賦能數位健康的照護與管理。

除了新成員的發布，本次研討會還展示了多項與鴻海與聯盟夥伴，跨界合作的落地的行動成果，與會的各界代表分享了智慧醫療與數位健康的實踐經驗。奇美醫院院長林宏榮帶來了「沒有圍牆的急診」（ED Unwalled）創新理念，重新定義急診服務的未來；土城醫院則以「智護心脈：AI雲端預警，守護腦心同行」智慧醫院解決方案，展現了以AI技術守護心腦健康的實踐案例。

童綜合醫院分享了其在達文西手術後心臟照護的突破性應用，透過AI判讀EKG技術輔助偵測六項心律異常，顯著提升心臟照護的效率與準確性。慈濟基金會則以永續健康、人文醫療作為分享主題，刻畫出慈濟推動數位健康人道服務的溫情實踐，傳遞結合科技與人文的關懷力量。

此外，台中榮民總醫院帶來智慧醫院的技術革新案例，包括數位孿生乳癌仿真、AI用藥預測與病程模擬等前沿應用；高雄醫學大學附設中和醫院副院長林宗憲介紹了「高齡照護的科技賦能」計畫，展示了以醫院為樞紐建立智慧照護區域聯防的實踐成果。高雄市立鳳山醫院院長李建德則分享了「亞灣2.0智慧城市數位健康願景」，展現深入居家、長照與醫事C等場域，賦能城市的健康管理模式。

最後，林口長庚眼科部長黃奕修以「當眼科遇見AI：糖尿病視網膜病變診斷的未來展望」作為壓軸主題，深入剖析 AI技術在糖尿病相關眼疾診斷中的臨床成果，並提出具有宏觀與微觀視角的實踐洞見及可行性策略（Actionable Insights），為研討會畫下精彩句點。