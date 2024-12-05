韓國瑜、郭智輝等人揭幕 台灣醫療科技展盛大登場
「2024台灣醫療科技展」今天在台北南港展覽館舉行開幕儀式，首次以大會主席身分出席的立法院長韓國瑜、前院長王金平、生策會會長翁啟惠同台，並與受邀出席的經濟部長郭智輝、廣達董事長林百里等人一同為醫療科技展揭幕，眾人一同在台上合影留念，隨後參觀各醫療機構、廠商的最新技術展出。
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