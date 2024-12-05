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遠傳搶進智慧醫療 攜手新光醫院微軟啟動醫療永續雲

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信總經理井琪。聯合報系資料照
遠傳電信總經理井琪。聯合報系資料照

遠傳電信（4904）今日宣佈，攜手新光醫院、台灣微軟共同宣布啟動全台首座「醫療永續雲」，遠傳近年深耕智慧醫療，數位轉型、遠距醫療、綠色醫療三軌並進，除深化台灣醫療產業，也攜手新光及亞東醫院前進東南亞等海外市場，遠傳總經理井琪指出，未來也不排除將智慧醫療業務獨立，培育成新的小金雞。

「2024台灣醫療科技展」5日開幕，響應環境部與衛福部合作推動醫院減碳，新光醫院、遠傳電信、台灣微軟共同宣布啟動全台首座「醫療永續雲」，新光醫院院長侯勝茂、副院長洪子仁、遠傳電信總經理井琪、台灣微軟專家技術群總經理吳子強出席。

「醫療永續雲」以遠傳深耕微軟永續雲的實作經驗，三方攜手加速新光醫院邁向淨零碳排，打造台灣醫療界的ESG標竿，落實「健康台灣、綠色醫療」國家願景。

井琪表示，新光醫院是遠傳長年的數位轉型夥伴，遠傳2017年協助新光醫院導入資訊系統轉置，將門診、急診、住院三大系統整合，並建立平台，介接將近100套的資訊系統、醫療設備與儀器；2022年雙方攜手於帛琉打造「遠距醫療中心」，將醫療資源輸出國際。

在ESG趨勢之下，井琪指出，2023年遠傳協助新光醫院三階段打造綠色機房，推動雙軸轉型，此次遠傳再度運用綠色智慧資通訊應用的科技力，以及自身導入永續雲的實戰經驗，攜手微軟與新光醫院共同打造全台首座「醫療永續雲」，實現永續智慧醫院。

新光醫院院長侯勝茂表示，醫療業能耗高，新光醫院一向致力於實踐ESG，不僅是全台首家與台灣永續能源研究基金會簽署「醫院永續發展倡議書」與推動永續管理師證照的醫院，更連續三年榮獲「永續報告書白金獎」，與2024首屆「台灣永續典範醫院獎」。

侯勝茂表示，過去幾年與遠傳合作下，新光醫院已完成數位轉型及資訊機房外遷，如今再進一步攜手微軟打造「全台首座醫療永續雲」，共同推動淨零排放接軌國際，支持「綠色醫療」政策落地。

侯勝茂表示，今年是新光醫院重要的綠色年，更展示碳盤查的決心，在營運管理部分除導入AI，也導入BI（Business Intelligence），隨時可以觀察病床佔床率，病人狀況等等，提升經營管理效率。

台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟和新光醫院有深厚的合作，包含將HIS轉置到開放系統及平台，以及透過微軟雲端和AI技術，打造以病患為核心的智慧醫療服務。非常榮幸能夠與新光（1409）醫院及遠傳進一步合作，推動全台首座醫療永續雲，協助新光醫院進行更有效率的碳管理，減少重複工作並自動生成報告，讓醫療人員能夠專注於更具價值的工作。很高興在安全合規的基礎上，助力醫療產業加速推動永續轉型。

遠傳身為台灣電信業唯一微軟授權解決方案夥伴（LSP），與新光醫院於現場共同展示「全台首座醫療永續雲」實作，以微軟永續雲No-code/Low-code（無程式碼/低程式碼）平台為核心架構，將新光醫院最新年度碳盤查資料快速導入系統中，可輕鬆依據範疇1至3排放源、組織層級（如不同院區/大樓）、月份等架構呈現，一目瞭然掌握碳排趨勢以制定減碳的優先順序；同時，在兼顧資訊安全與開發便利性的情境下，攜手探索透過永續雲與Power Platform進行內部系統資料介接，為未來更即時的碳管理奠立基礎，實現以數據驅動加速淨零碳排的腳步。

井琪指出，遠傳近年持續投入智慧資通訊解決方案，建置智慧醫療、智慧救護車等平台，遠距醫療部分已經攜手全台15個大型醫院及77家社區型醫院及診所，都使用遠傳通訊診療的計畫，未來延伸至在宅急重症照護及大健康雲端HIS等服務延伸。

除了深化台灣市場，遠傳也與新光醫院及亞東醫院，將遠距醫療解決方案輸出海外市場，除新光醫院進入帛琉市場，近期也攜手亞東醫院，前進印尼等東南亞市場，未來數位轉型及綠色醫療等解決骯飯也可望一起輸出海外。

井琪認為，智慧醫療產業是一個長期耕耘，且可以穩健成長的生意，同時也希望給團隊一個發揮的舞台，未來也不排除獨立成事業群或子公司，讓相關業務可以持續開枝散葉。

微軟 衛福部 遠傳電信 醫學

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