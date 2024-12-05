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台灣醫療科技展開展 翁啟惠：讓AI賦能加速新藥開發

中央社／ 台北5日電

2024台灣醫療科技展今天開幕，生策會會長翁啟惠表示，政府啟動健康台灣深耕計畫，不僅加強醫療照護，也著重促進全民健康，盼醫療結合AI科技，讓生醫從疾病治療，走向精準預防與健康促進，此外，透過AI賦能加速新藥開發，期望未來有更多台灣創造的新藥進入國際市場。

2024台灣醫療科技展今天起正式展開，生策會會長翁啟惠、生策會董事長王金平、立法院長韓國瑜與經濟部長郭智輝等人皆出席開幕典禮，現場冠蓋雲集。

翁啟惠表示，台灣的醫療指數是世界第一，擁有全球最完整的健保資料庫，也已建立新的人體生物資料庫，如果結合AI來處理與分析醫療大數據，將開發更精準、有效率的早期預防與檢測創新產品；未來台灣生醫產業也將從疾病治療為重心，拓展至涵蓋更前端的精準預防與健康促進。

他指出，台灣在新藥領域已成功開發10多項國際上市新藥，透過AI賦能加速新藥設計、合成和生產製造到臨床前及臨床試驗等，期待不久有更多台灣創造的新藥產品進入國際市場。

王金平致詞表示，台灣醫療科技展自2017年創立以來，以展示台灣醫療實力，促進跨領域合作為核心目標，共同推動大健康產業發展；醫療科技從探索走向成熟，愈來愈多醫療機構導入新技術，讓智慧醫療成功在全球占有一席之地。

韓國瑜則建議，明年訂定醫療產業走向國際的元年，並將醫療、外交和經濟結合起來，尤其台灣不光只有半導體，仍有許多隱形冠軍在各個領域，包括台灣引以為傲的醫療技術，期盼振興醫療產業鏈。

生策會表示，今年展覽集結5大生技產業布局熱點，揭示台灣如何成為亞太地區的醫療科技樞紐，其中「智慧醫療」在AI技術驅動下，成為促進大健康產業轉型的重要一環；另是「再生醫療」，被視為最具顛覆性的生物醫療技術之一。

生策會指出，「精準檢測」基因技術推動個性化醫療；「生技醫藥」領域發展，則是由新藥研發和CDMO（委託開發暨製造服務）雙重推動；「尖端醫材」方面，智慧醫材的快速發展，也推動醫療普及化。

AI 生策會

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