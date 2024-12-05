友達拓建智慧醫療生態圈 3D智慧手術影像平台首亮相

友達（2409）以顯示器事業為根基，持續加深價值轉型力道，並積極拓展醫療顯示技術、高精密度感測技術，彈性跨界，邁向多場域經營，進一步建構智慧醫療商機。此次率領集團子公司達擎、友達耘康、原色口腔數位，擴大集結15家合作夥伴聯手出擊，前進2024台灣醫療科技展，以3D手術影像、手術流程管理、AI輔助診斷、智慧牙技整合及中醫數位化檢測五大領域，展現3D智慧手術影像平台及AI賦能多元應用的整合實力，領航智慧醫療生態圈的新藍海。

「數位創新翻轉醫療服務，友達整合核心技術，運用集團資源，致力提供智慧醫療場域更多元的解決方案。」友達智慧醫療事業群總經理廖世宏表示：「友達強化醫療事業發展的觸角，今年我們攜手更多合作夥伴，將科技結合醫療專業，提供更全面的醫療服務。其中，達擎運用專精的3D手術影像解決方案，開創全新的影像串流平台；並導入前瞻AI技術，優化手術室流程管理及輔助診斷，期望提升醫療團隊效率，持續推動智慧精準醫療新體驗。」

達擎3D手術影像平台首秀 實現機器人遠距操作多元應用

為提升精準手術的效能，掌握團隊效率及病人安全，達擎以「SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案」為核心，打造全方位的3D智慧手術影像平台，透過即時的影像串聯，連結手術室內、外跨場域的應用。手術室內，可將高解析度3D影像即時同步於顯示器、手術紀錄器、PACS系統及其他周邊設備，讓手術團隊的視野同步且一致，提升手術的精準性和安全性；手術室外，亦可串聯戰情中心、遠距教學與指導、甚至遠距手術等多元場域的應用，協助醫師突破時空限制，為遠距醫療帶來更多的可能性。

為展現影像平台的完整功能，達擎與Riverfield及優菩醫療儀器合作，以SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案，搭載首度在台亮相的Saroa機器人手術系統，於展位打造手術室情境及模擬3D手術操作，並與日本進行遠端連線，展演遠距操控機器人及跨平台3D影像的即時串連。控制台更可搭載達擎的「裸眼3D解決方案」，讓醫師可以無負擔執行高難度手術。

此外，3D智慧手術影像平台可串接手術的智慧輔助系統，達擎與慧術科技聯手展出的「微創手術智慧輔助解決方案」，運用AI輔助診斷，結合達擎的擬真醫療顯示器，可呈現清晰影像細節，協助醫師即時辨認重要器官與病灶，提升手術效率。

攜手生態圈夥伴 整合AI提升手術安全及輔助診斷

達擎持續推動智慧醫療的科技創新及應用落地，與多家合作夥伴聯手整合AI醫療資訊及影像判讀技術，展出全方位的手術室流程管理及AI輔助診斷方案。

針對術前、中、後的流程管理、安全查核、資訊整合及風險監控等，達擎推出多項智慧解決方案，以降低手術風險，提升成功率和醫療團隊效率。包括與慧誠智醫合作的「智慧手術排程系統」及「智慧藥櫃」，可有效管理手術室運作，提升周轉率、落實病人身份辨識與安全查核，並強化藥品管理的安全性。達擎與喬泰科技共同開發「手術器械安檢AI解決方案」，可透過AI影像辨識提升器械管理準確度並縮短準備時間。利用AI語音辨識的「手術流程報告AI解決方案」可紀錄手術過程並自動生成報告，提升醫療紀錄的品質和效率。此外，為精準掌控風險監測，達擎與凌華科技（6166）的「智慧呼吸監測AI解決方案」可即時監測病患呼吸狀況，提早警示異常以便救護。

在AI輔助診斷方面，達擎與捷絡生物科技及國立成功大學分別推出「數位病理3D影像AI解決方案」與「中耳炎診斷AI解決方案」，利用AI輔助判讀，前者提供3D數位病理影像的檢驗與分析，後者則提供中耳炎症狀診斷及個人化衛教，進一步提升診斷效率與準確度。

推牙科數位轉型 原色口腔數位促牙技整合方案落地

看準高齡化帶動的假牙需求與缺工趨勢，在去年甫成軍的達擎子公司原色口腔數位，推出一站式「智慧牙技整合方案」，以數位化管理系統工具，整合電子技工單、訂單專屬聊天室、品質管理、生產履歷、帳務和材料管理等功能，並針對假牙製作流程中關鍵的比色步驟，提供專業的比色環境與設備，利用專利的原色顏色校正卡，結合一體式遮光罩的A.R.T.顯示器，靈活調整光源及角度，以精準還原牙色，減少假牙重製率及退貨率

此方案已成功導入高雄醫學大學附設中和紀念醫院內的補綴牙科及多家高雄指標型牙技所，有效優化假牙製作流程，提升管理及營運效益，並加速牙科與牙技數位轉型落地。今年更推出App版，支援跨平台使用，進一步提高牙技所與牙科診所之間的溝通效率，滿足臨床需求。

AI助攻傳統醫學 全台首創可攜式脈波儀還原三部把脈

以「中醫數位化檢測解決方案」榮獲第二十一屆國家新創獎的友達耘康，今年再以全台首創可提供寸關尺三部量測的「可攜式脈波儀」與生成式AI「中醫體質智析」系統，引領中醫智慧醫療新時代。

其中，「可攜式脈波儀」採用與TFDA醫療器材許可「友達耘康脈象檢測系統」相同的感測技術，提供高信效度的量測結果。可攜式脈波儀具備跨平台兼容性及客製化軟體服務，可廣泛應用於不同中醫醫療體系，並獲得指標教學醫院醫師的高度評價，吸引台灣各大指標教學醫院與醫學中心密切合作。