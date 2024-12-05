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葉國一：生技業有富國神山 醫療結合科技可走更快

中央社／ 台北5日電
英業達會長葉國一。聯合報系資料照
英業達會長葉國一。聯合報系資料照

代工廠英業達集團會長葉國一今天表示，生技業有好幾座「富」國神山，台灣推動智慧醫療，需要修改一些老法規，可以讓醫療與科技結合走得更快。

葉國一上午出席台灣醫療科技展開幕式接受媒體採訪，談到英業達醫療事業在東南亞布局，他表示，只要有開始、有醫院在使用，「大家有認同的話，就會比較快」，科技業如果跟醫療搭配，能夠讓整個健康產業走得更快。

媒體詢問台灣如何推動智慧醫療，葉國一指出，應該是一些老法規需要修改，可以讓醫療與科技結合走得更快，這是必然的，有些法規可能幾十年前制定，現在還在引用。

談到英業達旗下英華達未來發展重點，葉國一說，需要一步一步來，英華達的智慧輸液系統已獲台大醫院和北醫體系採用，連國外也在使用，除了東南亞之外，最終希望能夠走遍世界。

他強調，儘管政經環境不明朗，產業界的步伐不能慢也不會慢，以前進口電晶體，要經濟部和警備總部核准才可以，整個科技業發展就慢了，等到一開放就走得很快，因此法規很重要。

葉國一說，科技業不可能做醫藥，但可以製作醫材，搭配醫生提供的資訊做出一些改變，例如整合人工智慧（AI）讓速度更快、做得更好。

他直言，做醫材好賺、不好賺是另一回事，重點是要跟得上時代，電子產品發展到現在，半導體業者只有幾家可以跟得上。他去年提到生技業有好幾座「富」國神山，「時代是這樣，大家需要健康」，過去做一項檢查可能需要一個禮拜，現在只要10分鐘，不會浪費很多時間。

東南亞 科技業 英業達

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