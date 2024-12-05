經濟部攜手達明 布局MIT機器人新藍海

經濟部產業技術司5日於「2024醫療科技展」科專成果主題館展示工研院、金屬中心及生技中心等三大法人共計14項前瞻醫療科技，瞄準智慧醫材、數位療法、精準檢測、植入式醫材需求。

特別展出兩項機器人技術，首先是「軟性管狀醫療手術機器人系統」，可幫助醫師以內視鏡進行肺部微創手術時，自動生成肺葉地圖、規劃導航，快速抵達病灶位置、精準下刀，具有AI輔助導引、即時觸覺回饋、適用多科別及適應症等特色。第二，鎖定生技醫藥場域，開發出國內首創、一體成形的「智慧空氣採樣機器人」，不僅能採集比PM2.5更微小、更不易捕捉的細菌，也可客製化打造「智慧環控即時地圖」，用紅黃綠三色燈號，判別汙染區域一目了然，自動採樣還可省下3-4成人力負擔，目前正與達明機器人（4585）展開合作。期盼藉由產研攜手，相關成果有望提升我國智慧醫療產業競爭力、建構完整供應鏈，進而協助臺廠搶攻全球商機。

經濟部產業技術司副司長周崇斌表示，2023年臺灣生醫產業營業額已突破7,500億元，顯示出台灣生醫產業的規模及競爭優勢持續擴大，發展潛力不斷上升。面對2025臺灣將邁入超高齡社會，醫療結構及健康照護迎來巨大的挑戰，運用智慧醫療科技成為重要的關鍵解方，其中當勞動人口短缺，智慧機器人的照護或醫療應用倍受關注，根據市調機構Market & Markets報告顯示，全球服務型智慧機器人市場正快速增長，2026年產值將達350億美元。在醫療照護領域，預估將超過300億美元的規模，凸顯智慧機器人在生醫領域扮演的角色日益重要。

這次展出的「智慧空氣採樣機器人」鎖定生技廠房，期盼協助業者緩解人力缺乏、交叉汙染等風險，更重要的是正攜手達明機器人投入合作，助產業邁向生技高值化進而提高臺灣智慧醫療產業競爭力，共同打造「健康臺灣」。

國內醫藥生技製造工廠的產線持續邁向自動化，不過工廠的環境品質監控，大多仍仰賴人工採樣，容易有數據漏洞及交叉汙染的風險，然而生技製造的規範嚴謹也使得進入門檻高，智慧自動化環境監控設備導入不易。工研院首創國內第一台「智慧空氣採樣機器人」，結合符合生醫法規要求的遠端管理系統，具有三大特色。第一是更省力，鎖定醫藥生技工廠，國內首創一體成形的智慧空氣採樣機器人，自動採樣可節省三-四成人力負擔。二是更精準，除了工廠內的微粒子，還可採樣比PM2.5更微小的微生物，例如飄在空氣中更不易被捕捉的金黃葡萄球菌、芽孢桿菌等細菌都能輕鬆「抓住」。三是更智慧，可針對工廠打造客製化「智慧環控即時地圖」，將微生物、微粒子採樣結果即時分析，以「紅、黃、綠」三色燈號呈現，一眼判別汙染區域，立即展開清潔。目前正攜手達明機器人共同合作，期盼可共同打造第一台MIT生醫工廠等級的商用空氣採樣機器人，未來更可以擴增應用到食品、醫療照護等場域。

此外，肺癌蟬聯臺灣十大癌症之首多年，使用內視鏡手術時，由於肺部內的支氣管錯綜複雜，好像樹枝不斷分岔，醫師在手術當下有可能出現「迷航」、找不到路的問題。為此，工研院開發「軟性管狀醫療手術機器人」，結合快速3D建模，以及AI輔助導引手術路徑，醫生可在遠端遙控機器人，準確到達病徵位置，再搭配不同的醫療器械進行治療，如熱消融、噴灑幹細胞，或是進行組織採樣等。更棒的是，採用快速拆裝的模組，可適用不同管徑內視鏡，並開發領先國際的極細支氣管鏡（外徑2.9mm/工作孔道1.2mm）的規格，可更深入支氣管更末端，採樣範圍更大，提高操作效率，縮短醫療流程所需時間。目前正進行前臨床實驗，還榮膺2024年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），未來將可應用於醫學機構，建立訓練機制、平台以及組織回饋資料庫，也有機會應用在其他器官的手術治療上，開拓新的智慧醫療應用市場。