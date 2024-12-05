CCL 廠商台燿11月營收符合預期 法人看好第4季不淡
銅箔基板CCL廠商台燿（6274）日前公布11月營收22.6億元，月成長11.4%，年成長43.6%，符合法人預估，法人並看好台燿第4季可望淡季不淡。
法人分析，台燿歷經10/2024中國十一長假後，11/2024有完整工作天數，且客戶訂單轉趨熱絡，預期可望淡季不淡。
法人預估，台燿第4季營收約與第3季相當，持平至小幅季減少，展現淡季不淡，同時隨高階產品出貨獲利可望逆勢季成長。
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