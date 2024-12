前行政院長陳冲：AI改變醫療有望落實「未病先治」

世新大學企業管理學系4日舉辦「AI時代下的企業管理趨勢與挑戰國際研討會」,探討人工智慧對企業管理模式、職場樣貌及未來技能需求的深遠影響。前行政院院長陳冲等人也指出,AI應用可提供更精準化的醫療,實現「未病先治」的可能。

陳冲本次以「AI allows more outside the box thinking」為主題,探討AI如何打破傳統思維框架,為企業管理注入更多創新元素。

陳冲也以「望聞問切」類比AI輔助醫療,他強調,AI能擴大醫療數據應用,實現未病先治。但同時,也提醒AI技術帶來的智慧財產權爭議與倫理挑戰,呼籲各國完善基礎建設與法律規範,以因應AI快速進展帶來的機遇與風險。

國內視網膜疾病治療權威、林口長庚醫院眼科部部長黃奕修以「智慧醫療-眼科發展經驗」為題分享,眼科因其影像診斷特性,成為AI應用的最佳場域。

黃奕修分享,AI在眼科的突破性進展,從白內障手術的精準輔助,到透過眼底影像預測糖尿病、心肌梗塞甚至死亡風險,展現AI超越人類能力的潛力。他強調,AI不僅能革新醫療診斷邏輯更可實現個人化精準醫療,為未病先治提供全新可能,並呼籲建立完善的AI醫療基礎設施以推動未來發展。

日本兵庫縣立大學副教授森川智博則分析「人工智能在組織營運環境中的安全領域應用」,也以實際案例說明,如何運用深度學習與自然語言處理技術,提前偵測並應對未知的網路攻擊,為企業數位安全提供前瞻性解決方案。

世新大學副校長李功勤代表致詞表示,AI技術正加速改變全球的企業經營模式與社會結構,教育機構應扮演引領變革的角色,此次國際研討會匯聚多位專家學者,提供跨領域交流平台,期望激發創新思維,培育新時代具備數據與傳播能力的管理人才。