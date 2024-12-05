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前行政院長陳冲：AI改變醫療有望落實「未病先治」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前行政院長陳冲以「望聞問切」類比AI輔助醫療，他強調，AI能擴大醫療數據應用，實現未病先治。圖／世新大學提供
前行政院長陳冲以「望聞問切」類比AI輔助醫療，他強調，AI能擴大醫療數據應用，實現未病先治。圖／世新大學提供

世新大學企業管理學系4日舉辦「AI時代下的企業管理趨勢與挑戰國際研討會」，探討人工智慧對企業管理模式、職場樣貌及未來技能需求的深遠影響。前行政院院長陳冲等人也指出，AI應用可提供更精準化的醫療，實現「未病先治」的可能。

陳冲本次以「AI allows more outside the box thinking」為主題，探討AI如何打破傳統思維框架，為企業管理注入更多創新元素。

陳冲也以「望聞問切」類比AI輔助醫療，他強調，AI能擴大醫療數據應用，實現未病先治。但同時，也提醒AI技術帶來的智慧財產權爭議與倫理挑戰，呼籲各國完善基礎建設與法律規範，以因應AI快速進展帶來的機遇與風險。

國內視網膜疾病治療權威、林口長庚醫院眼科部部長黃奕修以「智慧醫療－眼科發展經驗」為題分享，眼科因其影像診斷特性，成為AI應用的最佳場域。

黃奕修分享，AI在眼科的突破性進展，從白內障手術的精準輔助，到透過眼底影像預測糖尿病、心肌梗塞甚至死亡風險，展現AI超越人類能力的潛力。他強調，AI不僅能革新醫療診斷邏輯更可實現個人化精準醫療，為未病先治提供全新可能，並呼籲建立完善的AI醫療基礎設施以推動未來發展。

日本兵庫縣立大學副教授森川智博則分析「人工智能在組織營運環境中的安全領域應用」，也以實際案例說明，如何運用深度學習與自然語言處理技術，提前偵測並應對未知的網路攻擊，為企業數位安全提供前瞻性解決方案。

世新大學副校長李功勤代表致詞表示，AI技術正加速改變全球的企業經營模式與社會結構，教育機構應扮演引領變革的角色，此次國際研討會匯聚多位專家學者，提供跨領域交流平台，期望激發創新思維，培育新時代具備數據與傳播能力的管理人才。

AI 世新大學 醫學 陳冲

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