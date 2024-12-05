鴻海加速設置太陽能光電 明年發電量拚逾7億度

鴻海積極布局再生能源，集團環保長洪榮聰今天表示，鴻海計劃在2025年前，將太陽能發電系統的設置容量提升至500MW以上，預計屆時年發電量將超過7億度。

鴻海加速布局綠色發電，洪榮聰接受記者詢問指出，2023年鴻海綠電使用占比已達60.96%，以光電和風電為主。

在太陽能光電布局，洪榮聰表示，截至目前為止，鴻海多個製造基地已大規模導入太陽能發電系統，特別是中國、印度和越南等地廠區。

鴻海說明，2023年已設置325.82MW太陽能發電容量，每年發電量超過3億度電力（kWh），減少數十萬噸的二氧化碳排放。鴻海表示，導入綠電顯著降低對傳統電力的依賴。

展望2025年，洪榮聰指出，鴻海計劃將太陽能發電系統的設置容量提升至500MW以上，預計屆時年發電量將超過7億度，因應更多生產電力需求。

鴻海進一步說明，除了投資再生能源設施，集團也注重提升整體能源效率，在全球各地製造設施導入智慧管理系統，透過數位化技術，可即時監控和管理能源，相關技術減少電力浪費，提升再生能源利用效率。