受惠 AI、低軌衛星 印刷電路板業產值前九月年增10.9%
受惠AI伺服器、人工智慧等新興科技應用需求擴增，以及業者切入低軌衛星供應鏈，推升印刷電路板需求，根據經濟部5日發布印刷電路板業產值最新統計顯示，今年1~9月產值年增10.9%，全年可望重返正成長軌道。
印刷電路板有電子工業之母之稱，是電子產品不可或缺的基礎零件。
經濟部統計處指出，受惠疫情帶動遠距商機，企業數位化轉型，加上新興科技應用擴增，近年印刷電路板業產值多呈穩定成長，其中2022年下半年起雖受俄烏戰爭、通膨升息影響，消費性電子產品需求降溫，惟在5G、高效能運算、車用電子等應用需求支撐下，產值仍突破4,000億元，迭創歷史新高，年增9.9%，但2023年隨全球經濟動能持續走緩，產值轉呈負成長24.5%。
經濟部統計處分析，硬質、軟性印刷電路板為今年1~9月產值回升的主要動能，如以主要產品別觀察，我國印刷電路板以硬質、軟性印刷電路板及IC載板為大宗，2024年隨下游訂單逐步回升，加上低軌衛星等新興應用訂單挹注，1～9月硬質、軟性印刷電路板產值1,276億元，年增17.5%；IC載板方面，受惠人工智慧浪潮挹注，AI伺服器需求攀升，惟電腦、網通產品等需求尚未顯著回溫，抵銷部分增幅，致1~9月IC載板產值783億元，年增2.2%。
經濟部統計處還提到，隨台商將伺服器、網路通訊等產品移回國內生產，國內對印刷電路板需求提高，印刷電路板業直接外銷比呈現逐年下滑走勢，今年1~9月印刷電路板業直接外銷比61.6%，與2017年比較，降低9.4個百分點，其中以硬質、軟性印刷電路板減少14.7個百分點較多。
此外，依2023年工廠校正及營運調查統計初步報告，2023年我國印刷電路板業廠商計559家，以員工人數200人以下之中小型企業為主，約占八成四，其中桃園市359家(占64.2%)最多，新北市124家(占22.2%)居次，將近九成的業者集中在北台灣，具有產業群聚的優勢。
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