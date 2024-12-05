南韓動盪 記憶體、面板可望轉單

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴儘管草草收場，但政經局勢不穩仍引發市場對供應鏈的擔憂。專家表示，此一事件可能導致競爭激烈的半導體產業出現轉單效應，尤其以南韓為生產重心的記憶體、面板、ＤＲＡＭ、被動元件等，其中又以被視為ＡＩ伺服器標準配備的高頻寬記憶體（ＨＢＭ）動向最受關注。

保德信亞太基金經理人曾訓億指出，這起事件反映南韓政經局勢不穩，加上三星、ＳＫ海力士記憶體生產重心都在南韓，尤其高頻寬記憶體為ＡＩ伺服器標配，估計記憶體所受影響將比其他終端產品多，可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應，如ＨＢＭ的轉單效應可望使美光受惠，而智慧型手機訂單可能將流往中國大陸品牌與Apple，同時將不利手機大廠三星與其晶片供應商高通。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，南韓進入戒嚴的消息一傳出，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）股價立刻走揚，可見市場普遍認為台積電未來更有競爭優勢；全球三大半導體廠，英特爾幾乎死了，結果三星更危險，反而台積電還安全。而台積電ＡＤＲ三日收漲百分之二點三一，帶動昨天的台積電股價走勢，收漲十五元至一○七○元，李鎮宇說，從台積電的股價反應，就看得出投資人的想法。

國內法人認為，後市可能導致消費性產品如手機與高頻記憶體的潛在轉單效應，台廠中潛在受惠者包括弘塑、譜瑞—ＫＹ、昇佳電子等。高頻記憶體方面，目前三星與ＳＫ海力士的記憶體生產集中於南韓，若因動盪導致產能受影響，美系供應商美光可能承接部分訂單，而弘塑作為美光ＨＢＭ濕製程設備的主要夥伴，將間接受惠。

手機方面，法人分析，三星手機使用的光感元件主要由昇佳電子供應，若因政局動盪影響生產，訂單有可能轉由其他安卓手機品牌接手。不過，昇佳也是安卓陣營的主要供應商之一，訂單遞補效應將抵消影響。

在投資建議上，曾訓億說，在整體投資信心受影響下，南韓經濟前景能見度仍偏低，加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與ＡＩ優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。