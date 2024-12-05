英特爾找CEO 點將台積人…彭博點名張曉強、侯永清等
外電報導，英特爾前執行長基辛格閃退之後，公司尋覓新任執行長人選將著重於外部人士，已接洽晶片設計軟體大廠益華（Cadence Design Systems）前執行長陳立武、邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）等人。
彭博並點名台積電（2330）全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強、副共同營運長侯永清、及美國亞利桑那廠執行長王英郎等人也都是可能人選。
路透報導，英特爾尋找執行長繼任人選的討論仍處於早期階段，還沒有確定任何人選，但董事會最近已向陳立武探詢，是否有意願接下執行長職位，也已接洽墨菲。現年64歲的陳立武曾任EDA大廠益華執行長，今年8月突然辭去英特爾的董事席位，任職不到兩年。
彭博報導，英特爾已聘請獵頭業者Spencer Stuart協助尋找新的執行長並評估人選，從外部尋找領導人才，有別於傳統做法。基辛格在任內聚焦整頓並衝刺晶圓代工事業發展，未能重建以往的高層主管培訓計畫，因此內部候選人儲備不足。
若要平衡從內部和外部人士求才，英特爾的另一可能做法則是聘請在近幾年管理層動盪期間離開的高層主管，例如前財務長史密斯（Satcy Smith）、以及曾任PC部門主管的布萊恩特（Gregory Bryant）。
彭博指出，英特爾董事會若尋找最能立即轉移技術的人才，那麼台積電、超微和輝達會是最明顯的人才庫。並且點名在台積電新竹總部，負責帶領台積電快速崛起的主管，包括曾在英特爾任職的張曉強，以及台積電副共同營運長侯永清，台積電亞利桑那廠執行長王英郎最近也取得顯著成就，帶領該廠良率高於台灣同級工廠。
但彭博也說，還不清楚台積電高層是否會考慮離開這家全球晶圓代工龍頭，轉而拯救一家不太穩定的公司。
延伸閱讀
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言