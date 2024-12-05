世界先進首座12吋廠 新加坡動土
台積電（2330）傳出號召供應鏈擴產、一起把握AI成長商機之際，轉投資世界先進全球布局也邁出大步。世界先進（5347）昨（4）日舉行新加坡新廠動土典禮，為旗下首座12吋廠鳴槍，後續因應地緣政治變化將更有底氣。
世界先進是與恩智浦半導體合資設立VSMC，旗下12吋廠昨日在新加坡淡濱尼舉辦動土典禮，該廠預計2027年量產。世界及恩智浦考量未來業務發展，也正評估建造第二座晶圓廠。
VSMC暨世界先進董事長方略表示，新加坡不僅是亞洲經濟樞紐，更是科技創新的高地，在新加坡興建公司首座12吋廠，將延續公司核心經營理念，提供特殊積體電路晶圓製造的專業服務，並為未來的發展奠定堅實基礎。這座新廠不僅將為半導體產業做出貢獻，更將為當地高科技產業注入強勁動能。
依據規劃，2029年，該晶圓廠月產能將達5.5萬片，創造約1,500個工作機會，同時將帶動上下游相關產業鏈發展，為新加坡及全球半導體生態系統作出貢獻。
恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers表示，恩智浦在新加坡擁有數十年成功的半導體製造營運經驗，新的VSMC晶圓廠與恩智浦的具差異化的混合式製造策略完全相符。新廠將為恩智浦成長計畫確保一個具有成本競爭力、供應鏈控制力和地理韌性的製造基地。
該廠將採整合自動搬運系統的全自動化生產模式，並結合人工智慧應用的全面品質管理，實現快速精準、高良率、品質的卓越製造。
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