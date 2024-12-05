亞馬遜AI應用升級 廣達、緯穎吃補

亞馬遜AWS在2024雲端年會發表下一代自研AI晶片之際，也宣布推出Nova系列生成式AI模型。亞馬遜AWS執行長賈曼（Matt Garman）並高呼「AI是無止境的競賽，將普及百工百業」。

隨著亞馬遜AWS全力衝刺AI應用商機、推出顛覆性的升級產品，法人看好將持續點燃AI伺服器建置引擎，帶旺廣達（2382）、緯穎（6669）等協力廠。

值得注意的是，亞馬遜AWS的自研AI晶片，罕見獲蘋果背書。蘋果機器學習與AI高級總監杜平（Benoit Dupin）出席亞馬遜AWS在2024雲端年會站台；此外，蘋果正在評估，是否能利用亞馬遜AWS最新自研AI晶片，預訓練自家的Apple Intelligence等模型。

亞馬遜AWS發表新款自研AI晶片，將用於為Anthropic打造伺服器叢集，該公司也推出六種AI模型，計劃銷售給雲端客戶，號稱效能堪與Google、OpenAI等對手相比擬。

亞馬遜AWS在今年雲端年會主題演講中展示新的AI伺服器架構，全新AWS數據中心預計2025年初在美國動工興建，並揭露Nova系列AI基礎模型，包含四款文字圖像多模態模型，及兩款影音影像生成模型。

該公司同時也發表搭載新晶片Trainium2的伺服器Trn2 UltraServers，串聯64顆晶片，提供更高的計算性能，某些AI模型使用Trainium2晶片的訓練成本可比輝達降低約40%。