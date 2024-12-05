台積電號召AI鏈大擴產 三年至少增二倍…辛耘、漢唐等扮先鋒

AI應用百花齊放，台積電（2330）傳出號召全球夥伴供應商一起把握AI成長商機，「要（夥伴們）做好三年擴產至少二倍以上的準備。」

業界解讀，台積電希望供應鏈一起大擴產，等於為AI前景掛保證，今年甫獲頒台積優良供應商卓越表現獎的辛耘、漢唐、達欣工、李長榮集團、東鋼構（東和鋼鐵子公司）、崇越石英（崇越子公司）、信銘工業（化學氣體商）等七家台廠將扮演先鋒，昇陽半、家登等「台積大聯盟」成員也將動起來。

台積電衝刺AI商機

台積電雖然尚未敲定2025年資本支出，不過，11月業界即傳出，台積電衝刺全球布局，2025年包含在建與新建廠案，海內外蓋廠總數衝上十個，不僅是公司歷來頭一遭，更寫下全球半導體業同時推進十個廠建置的新紀錄，並推升公司明年資本支出恢復高年成長走勢，而供應鏈的支持與備援是關鍵。

台積電高度看好AI市場發展，董事長魏哲家先前於法說會直言：「AI需求是真的。」所有的AI創新者都和台積電合作，台積也在研發與廠區使用AI，需求正要開始，台積某大關鍵客戶也認為現在的需求「很瘋狂」，才剛開始，並將持續數年。相關談話也被外界認為呼應大客戶輝達執行長黃仁勳說法。

供應鏈傳出，台積電甫於日前舉辦「2024年供應鏈管理論壇」，表彰年度全球優良供應商之餘，也透露希望供應鏈夥伴一起把握AI大商機，「要（夥伴們）做好三年擴產至少二倍以上的準備。」

對於跟著台積電擴廠，東鋼表示，旗下「東鋼結構」負責部分主要為台積電新建廠房的鋼構件製造與安裝，同時要配合台積電其他供應商，例如設備安裝與產品投產需求，精準控制並滿足工期要求、如期如質實現施工計畫，確保後續其他廠商順利銜接施作。東鋼近期獲頒台積電優良供應商「新廠建置表現卓越獎項」。

另外，迎接高科技廠大擴廠，專業廠房建廠主力友軍之一的達欣工程，已與相關廠商合作長達14、15年之久；達欣工表示，今年新接工程案約150億元，其中來自高科技廠房建廠就占有過半以上的高比重，包括高雄、台南等都有新接訂單，由於高科技廠擴廠趨勢不變，尤其是對資料中心的需求龐大，認為未來三到五年都是相關科技業的擴廠高峰期，因此相當看好接下來科技廠房、算力中心的需求。