鈊象營收寫最旺11月

遊戲股王鈊象（3293）昨（4）日公告11月營收達16.71億元，月減0.5%、年增35.4%，連續二個月營收站上16億元大關，並創歷史同期新高，業績表現亮眼。

鈊象累計今年前11月營收達168.02億元，年增30.7%，創歷史新高。法人指出，雖然鈊象11月營收未能再創歷史新高，但與10月營收歷史新高相去不遠，而且連續二個月營收站上16億元大關，已優於市場原先預期。

法人指出，隨著農曆年與寒假即將到來，遊戲產業旺季也將登場，加上明年初有台北國際電玩展登場炒熱市場，預料鈊象明年營運表現仍將再創佳績。

展望未來，鈊象目前正在積極申請英國線上博弈執照，預估明年有望到手，藉此擴大歐洲市場布局，添增營運新動能，今年營運在其他海外市場穩健成長下，整體業績仍將遠優於去年表現。