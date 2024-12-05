數發部衝刺773個 非同步軌道衛星站點
數位發展部衝刺773個非同步軌道衛星站點，力拚今年底布建完成，確保未來在緊急情況下也能夠順利通訊，提升數位韌性；另外先前非同步軌道衛星通訊已涵蓋全台，同樣要力拚今年底24小時開通。
全球第二大低軌衛星營運商Eutelsat OneWeb近期來台參加台灣國際太空年會，總裁Cyril Dujardin昨日接受媒體採訪，強調會擴大與台廠合作。
數發部為強化重大災害發生時的通訊網路韌性，於去年補助財團法人電信技術中心（TTC），以非同步軌道衛星作為災時緊急應變通訊網路。其中最主要的合作商就是SES中軌道衛星及OneWeb低軌道衛星服務。其中主要投入在災難應變救災中的就屬OneWeb。
Cyril Dujardin表示，在與台灣合作的過程中，可以明顯感受到台灣不論是在技術面、法規面以及基礎建設上都已經完備，布建過程相對順暢，也明顯看出台灣政府已看見低軌衛星發展潛力。
賴清德總統宣示探索太空、擁抱海洋，這些目標都需要衛星科技協助；同時，隨著氣候變遷，當重大天災等緊急狀況發生時，如何提升數位韌性也是關鍵。
數發部舉例，山陀兒颱風時期，除積極整備衛星通訊設備外，也應高雄、屏東及花蓮縣政府請求，緊急調用六套衛星通訊設備供其指揮體系使用。
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