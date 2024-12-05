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科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

川普的加稅效應帶動 IDC：大尺寸面板下季不淡

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

美國準總統川普的加稅效應帶動下，研調機構IDC最新報告按讚明年首季大尺寸面板市況，看好價量回溫，明年首季市場將淡季不淡。

IDC資深研究分析師陳建助昨（4）日表示，儘管本季全球大尺寸面板出貨衰退，由於2025上半年美國可能再次加徵中國大陸商品進口關稅，因此預期明年首季大尺寸面板需求可望成長，呈現淡季不淡。

此前，另一家研調機構集邦科技（TrendForce）指出，大陸「以舊換新」政策帶動超大尺寸電視熱銷，支撐電視面板本季報價持穩，推估2024年全球電視出貨量可望達1億9,670萬台，年增0.6%，終止連續五年出貨衰退局面。

陳建助指出，大尺寸面板經過今年第3季旺季備貨周期後，預期本季出貨將衰退，不過也觀察到，11月部分入門規格需求逐漸回溫，有望支撐明年首季大尺寸面板出貨。

IDC評估，2025年首季電視面板出貨量季增0.3%、監視器顯示面板（Monitor Panel）季增8.7%、筆記型電腦顯示面板季增3.6%。

集邦公布最新調查統計，2024年第3季全球電視品牌出貨量達5,233萬台，季增9.6%、年增0.5%。在補貼政策刺激下，陸中秋節和十一黃金周檔期銷量年增20%以上，為需求已顯露疲態的電視市場注入暖流。

集邦研究副總范博毓認為，受惠於今年7月底中國宣布針對一、二級能效八類家電產品提供零售價15%至20%的「以舊換新」補貼，當地電視品牌8月起陸續增加生產符合補助資格的機種，並加大中秋節和十一黃金周的促銷規模，以至於第3季全球電視品牌出貨量較預估高出1%。預測全球電視2024年整體出貨量，有望轉為正成長。對友達（2409）、群創（3481）第4季營運將有助益。

大尺寸面板 電視面板

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