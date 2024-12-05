群創攻先進封裝 目標不變
群創（3481）董事長洪進揚昨（4）日表示，受手機市況變化影響，群創跨足半導體先進封裝的量產時程將由原訂今年底，遞延至明年上半年。他強調，即便量產時間調整，群創揮軍半導體的目標與方向不變。
群創將台南廠區的起家厝3.5代線轉型做扇出型面板級封裝（FOPLP），跨足先進封裝領域，並獲得恩智浦和意法半導體兩大歐洲半導體巨頭訂單，打響揮軍半導體先進封裝的第一砲。
洪進揚昨天受訪時表示，群創跨足FOPLP方向不變。談到量產時間延後，是否會影響原訂FOPLP產能擴充計畫？洪進揚說，當前首要目標得先把現有的產能填滿，客戶需求一旦調整，都還需要花為時不短的驗證期。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 嚇慘！LINE相簿驚見「陌生人大眼鬼影照」 官方認了曝3步驟解決
📢 LINE免費貼圖7款來了！可愛動物亂鬥 馬來貘、小薩、狗幾、喔熊慶耶誕
📢 LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本
📢 【開箱】ROG Phone 9 Pro Edition！LED炫砲又低調「I人不害羞」
📢 出門玩不怕迷路！教你用Google Maps看「實景」找路 每次用每次成功
📢 CASETiFY胡子碰碰手機殼2款可愛開箱！台式早餐圖案聞香 磁吸卡套支架極速感應
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言