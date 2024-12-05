低軌衛星二哥擴大合作台鏈 昇達科、明泰、鴻海等將迎更多訂單

全球第二大低軌衛星營運商Eutelsat OneWeb連網事業群總裁Cyril Dujardin昨（4）日表示，持續開發下世代衛星技術，並擴大與台廠在衛星製造、地面站、網路系統與網路營運商等面向合作。

Eutelsat OneWeb近期來台參加台灣國際太空年會，Cyril Dujardin昨天接受媒體採訪，釋出以上訊息。法人看好，Eutelsat OneWeb積極衝刺衛星技術開發，並持續擴大與台廠合作，昇達科（3491）、明泰（3380）、仲琦（2419）、鴻海（2317）與旗下台揚（2314）等業者都將迎來更多訂單。

全球第三大通訊衛星營運商Eutelsat去年合併OneWeb，已發射600顆低軌衛星，並攜手中華電信，完成全台低軌衛星訊號覆蓋，是台灣邁向低軌衛星時代的重要國際夥伴。

Eutelsat OneWeb發展策略

Cyril Dujardin表示，短期希望台灣廠商針對政府及產業需求，提供更有競爭力的價格及客製化產品，長期來說，Eutelsat OneWeb積極發展下一代衛星技術，台灣衛星技術能量在政府及業者合作下持續提升，未來希望擴大與台廠合作。至於合作領域，除原本的關鍵零組件與元件合作外，擴大至衛星本身的製造、地面站、使用者終端、網路系統，以及網路營運等合作。

Eutelsat OneWeb APAC區域副總裁Neha Idnani指出，全球低軌衛星通訊市場需求非常暢旺，Eutelsat OneWeb星系也將持續更迭，現在進入1.5代，並積極研發，2026年發射新一代低軌衛星，下一代則為2030年發射，屆時除衛星與衛星之間連線，還包含5G、衛星及終端連線。

近年台灣科技大廠積極擴大衛星布局，鴻海除關鍵零組件，更以打造低軌衛星使用者終端，未來更將從實驗型衛星「珍珠號」，累積衛星製造的能量，擴大在太空及衛星領域布局。

此外，耀登與仁寶也攜手跨入使用者終端產品，和碩集團、金仁寶集團、緯創集團、佳世達集團、宏碁集團及大眾集團也積極擴大在太空衛星產業布局。



延伸閱讀

數發部衝刺773個 非同步軌道衛星站點