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群創報佳音 今年一定賺錢…法人估全年進帳逾百億元

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影
群創董事長洪進揚。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）董事長洪進揚昨（4）日報佳音，高喊公司今年一定會賺錢，明年隨著電視、筆電等終端應用持續增長，面板市況向好，對群創有利。法人估，群創在面板本業回穩及業外處分廠房收益挹注下，今年有望賺逾百億元。

洪進揚昨天出席工研院「2025年台灣製造業暨電子零組件產業景氣展望記者會」，會後受訪釋出上述好消息。

洪進揚坦言，今年面板業比較辛苦，「明年一定比今年好」，主因隨著供給端已做調整，包括群創自己有關廠、處分廠房等動作，陸企方面也有觀察到這樣情況，將使得供需應會達更好的平衡狀態。

洪進揚談話重點
洪進揚談話重點

他說，看好2025年面板業需求揚升，主要是著眼於電視面板的量、價可望逐步回溫，筆電等應用也可望有小量成長，整體看來都將帶動市況溫和成長。

群創近年推動以「More than Panel超越面板」為核心經營理念，引領產業轉型升級，並透過攜手全球合作夥伴，朝共創產業新價值鏈努力。洪進揚昨天強調，重新為面板產業定位為：「在大面積玻璃上，做精細化處理的方案解決商」。

面板市場逐步走出庫存修正低潮，近期報價止跌回穩，群創第2、3季已連二季獲利，惟仍無法弭平首季虧損，前三季稅後淨損25.52億元，每股淨損0.29元。

隨著大陸推出「以舊換新」補貼政策奏效，電視面板報價本季起終止第3季跌勢，並拉動大尺寸電視面板需求。研調機構集邦科技（TrendForce）預測全球電視2024年整體出貨量，可望達1億9,670萬台，年增0.6%，終止連五年出貨衰退，轉為正成長，這對進入傳統淡季的面板雙虎友達、群創本季營運有正向助益。

群創本業回穩之餘，洪進揚證實，先前處分南科四廠售予台積電的收益將於本季認列入帳，挹注業外收益。記者詢問群創今年是否將繳出獲利的成績單，洪進揚肯定地回答：「是」。

根據群創先前公告，南科四廠處分利益約147億元，法人認為，隨著面板報價止跌，群創本季本業表現應不會比上季差，甚至會比上季好，伴隨業外助攻，2024年將擺脫前三季虧損壓力，扣除前三季淨損後，全年獲利應可達百億元。

群創 電視面板

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