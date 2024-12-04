譜鉅科技將於醫療科技展推出 「智能光譜的藥品快篩服務平台」

中光電（5371）旗下子公司─譜鉅科技，將於2024台灣醫療科技展（The Healthcare+ Expo, Taiwan）推出智能微型光譜技術，打造其「藥品快篩服務平台」。此次譜鉅科技將展示自主研發與銷售微型近紅外光譜儀，並與合作夥伴共同建置藥品模型資料庫，旨在提供便捷與精準的快篩檢測方案，幫助解決屢見不鮮的劣偽藥事件，提升用藥安全性，降低藥品對人類健康的潛在威脅。

隨著現代人類面臨的疾病日益多樣化，年齡增長引發的三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心臟病、中風等慢性病已成為當前台灣的主要健康威脅，藥物治療則成為應對這些疾病的重要手段之一。然而，由於藥品種類眾多，劣偽藥問題日趨嚴重，即便各國政府皆設有藥品管制措施，但依舊無法有效抑制劣偽藥的出現。台灣常見的藥物中，部分藥品的主成分含量不足或生產品質不佳等，這些問題經常仰賴食藥署不定期的抽查才能查覺。但因人力資源有限，且無法即時掌握每批藥品的真實狀態下，消費者往往依賴的是醫院，或自行到食藥署的網頁系統查詢，比對藥品真偽，然而這些方法僅能基於藥品包裝、外觀、仿單等資料進行查證，無法迅速確認與辨識當下藥品狀態，若需求證，則仍須經由檢驗單位進一步核實，其驗證過程相當繁瑣且耗時。

譜鉅科技自2021年申請經濟部SBIR創新研發計畫後，偕同台灣與國內外各地夥伴合作建立藥品資料庫，攜手戮力於開發智慧型藥品快篩平台，專注解決藥品辨識問題。好比「三高」藥物在台灣市場是相當普及，這些藥品往往成為劣偽藥廠商的目標，因此譜鉅科技偕同台灣各大醫院夥伴，攜手建立藥品資料庫並開發快篩服務平台方案。此方案利用光譜儀對藥品進行非破壞式的掃描，根據藥品成分的光譜特徵進行比對並提供分析訊息，讓使用者能夠迅速檢查藥品真偽，保障用藥安全。譜鉅科技除了在台灣持續與各地醫院完善藥品模型資料庫，優化與簡化APP操作流程，強化光譜儀多功能應用，於固液態藥品皆可進行量測分析外，亦在國外，持續與合作夥伴擴展更多國家進行場驗與推廣行銷。這些合作與發展計劃，標誌著公司在智慧醫療應用中的不斷突破和創新，並進一步鞏固其在智慧醫療市場中的領先地位。

2024台灣醫療科技展將於2024年12月5日至8日在台北南港展覽館一館舉行，譜鉅科技展位位於「新竹科學園區展區」中的4F-N214，藉由此次參展機會，將與國內外先進業界與醫藥相關單位深入交流分享，共同探討未來潛在的合作機會。