快訊

影響力不輸金庸、張愛玲！文學界追憶瓊瑤：創造世代經典 卻拒絕進入文學史

南韓67歲國會議長「肉身翻牆」不甩軍人封鎖 敲下議事槌解除戒嚴鬧劇

譜鉅科技將於醫療科技展推出 「智能光譜的藥品快篩服務平台」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
譜鉅科技產品：微型化進紅外光譜儀。業者／提供
譜鉅科技產品：微型化進紅外光譜儀。業者／提供

中光電（5371）旗下子公司─譜鉅科技，將於2024台灣醫療科技展（The Healthcare+ Expo, Taiwan）推出智能微型光譜技術，打造其「藥品快篩服務平台」。此次譜鉅科技將展示自主研發與銷售微型近紅外光譜儀，並與合作夥伴共同建置藥品模型資料庫，旨在提供便捷與精準的快篩檢測方案，幫助解決屢見不鮮的劣偽藥事件，提升用藥安全性，降低藥品對人類健康的潛在威脅。

隨著現代人類面臨的疾病日益多樣化，年齡增長引發的三高（高血壓、高血糖、高血脂）、心臟病、中風等慢性病已成為當前台灣的主要健康威脅，藥物治療則成為應對這些疾病的重要手段之一。然而，由於藥品種類眾多，劣偽藥問題日趨嚴重，即便各國政府皆設有藥品管制措施，但依舊無法有效抑制劣偽藥的出現。台灣常見的藥物中，部分藥品的主成分含量不足或生產品質不佳等，這些問題經常仰賴食藥署不定期的抽查才能查覺。但因人力資源有限，且無法即時掌握每批藥品的真實狀態下，消費者往往依賴的是醫院，或自行到食藥署的網頁系統查詢，比對藥品真偽，然而這些方法僅能基於藥品包裝、外觀、仿單等資料進行查證，無法迅速確認與辨識當下藥品狀態，若需求證，則仍須經由檢驗單位進一步核實，其驗證過程相當繁瑣且耗時。

譜鉅科技自2021年申請經濟部SBIR創新研發計畫後，偕同台灣與國內外各地夥伴合作建立藥品資料庫，攜手戮力於開發智慧型藥品快篩平台，專注解決藥品辨識問題。好比「三高」藥物在台灣市場是相當普及，這些藥品往往成為劣偽藥廠商的目標，因此譜鉅科技偕同台灣各大醫院夥伴，攜手建立藥品資料庫並開發快篩服務平台方案。此方案利用光譜儀對藥品進行非破壞式的掃描，根據藥品成分的光譜特徵進行比對並提供分析訊息，讓使用者能夠迅速檢查藥品真偽，保障用藥安全。譜鉅科技除了在台灣持續與各地醫院完善藥品模型資料庫，優化與簡化APP操作流程，強化光譜儀多功能應用，於固液態藥品皆可進行量測分析外，亦在國外，持續與合作夥伴擴展更多國家進行場驗與推廣行銷。這些合作與發展計劃，標誌著公司在智慧醫療應用中的不斷突破和創新，並進一步鞏固其在智慧醫療市場中的領先地位。

2024台灣醫療科技展將於2024年12月5日至8日在台北南港展覽館一館舉行，譜鉅科技展位位於「新竹科學園區展區」中的4F-N214，藉由此次參展機會，將與國內外先進業界與醫藥相關單位深入交流分享，共同探討未來潛在的合作機會。

延伸閱讀

總統抵吐瓦魯接受國宴款待 吐國總理贈國會大樓模型

先看這篇！出國吃美食好開心 專家提醒3類食安汙染要注意

食藥署：越南「蘇丹紅」黑胡椒粉破百公斤 流入新北市等6縣市

保力達B今起大瓶漲10元 食藥署籲勿混咖啡、茶恐傷肝

相關新聞

季辛格退休後的英特爾 陸行之：應由台積電接手營運

英特爾日前無預警宣布執行長季辛格（Pat Gelsinger）退休，12月1日起生效。英特爾未來何去何從引發熱議，資深半...

世界與恩智浦合資VSMC 新加坡12吋晶圓廠舉行動土典禮

世界先進和恩智浦半導體（NXP ）於2024年9月成立之VSMC（VisionPower Semiconductor M...

微軟攜產官學三方建構AI生態系 推動AI人才培育

為促進AI人才發展，協助企業順利推進AI轉型，微軟攜手產業夥伴舉辦論壇，以「挖掘未來金礦：AI職人共育，實踐產業落地」為...

Dyson推新款降噪耳機 續航力最高55小時

根據產業趨勢分析機構Grand View Research報告指出，2030年全球真無線（TWS）立體聲耳機市場規模預計...

韓國戒嚴風暴 工研院：產業是競合關係不要小看對手

韓國總統尹錫悅突襲戒嚴6小時又解嚴，政局動盪，向來是國際競爭對手的台韓關係微妙，工研院產科國際所所長林昭憲今天表示，不要...

世界先進VSMC十二吋晶圓廠新加坡動土 2027年量產

世界先進積體電路股份有限公司（5347）（Vanguard International Semiconductor Co...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。